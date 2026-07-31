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Το νέο Galaxy TT φέρνει τη νέα γενιά ηλεκτροκίνησης της Geely
Το νέο Galaxy TT φέρνει τη νέα γενιά ηλεκτροκίνησης της Geely
Το νέο μοντέλο της Geely συστήνει τη νέα γενιά ηλεκτρικής τεχνολογίας η οποία εστιάζει στην αύξηση της αυτονομίας μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και όχι με χρήση μεγαλύτερων μπαταριών.
Μέχρι σήμερα ο άγραφος κανόνας στα ηλεκτρικά ήταν απλός, περισσότερα χιλιόμετρα σημαίνουν μεγαλύτερη μπαταρία. Η Geely, όμως, αποφάσισε να ακολουθήσει τον αντίθετο δρόμο, παρουσιάζοντας ένα νέο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που υπόσχεται αυτονομία έως 725 χιλιόμετρα (CLTC).
Το νέο Galaxy TT, το οποίο έχει βάλει ξεκάθαρα στο στόχαστρο το Xiaomi SU7, αποτελεί τη βιτρίνα μιας τεχνολογίας που ίσως αποδειχθεί σημαντικότερη από το ίδιο το αυτοκίνητο. Σε συνεργασία με την InfiMotion, η Geely εξέλιξε το νέο 16-in-1 Intelligent E-Drive, ένα από τα πιο προηγμένα ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης.
Το νέο σύστημα ενσωματώνει 16 διαφορετικά εξαρτήματα σε μία μόνο μονάδα, με το βάρος της να είναι μόλις 75 κιλά. Στο εσωτερικό της βρίσκονται τοποθετημένοι ο ηλεκτροκινητήρας, ο φορτιστής, ο μετατροπέας DC/DC, η μονάδα ελέγχου του οχήματος, ο εναλλάκτης, το σύστημα διαχείρισης της μπαταρίας και όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά ισχύος.
Η συγκεκριμένη ενοποίηση μειώνει σημαντικά το βάρος, περιορίζει τις απώλειες ενέργειας και απλοποιεί την κατασκευή, κάτι που μεταφράζεται τόσο σε μεγαλύτερη αυτονομία όσο και σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής.
Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι το νέο σύστημα αξιοποιεί αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της ροπής, εξασφαλίζοντας ταχύτερη απόκριση στο γκάζι και ακριβέστερη κατανομή της ισχύος στους τροχούς. Παράλληλα, ένα κατευθυνόμενο κύκλωμα ψύξης 54 καναλιών διατηρεί τη θερμοκρασία του ηλεκτροκινητήρα υπό έλεγχο, μειώνοντας τις μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργίας έως και κατά 15°C κατά την παρατεταμένη οδήγηση με υψηλό φορτίο. Έτσι, το σύστημα μπορεί να αποδίδει σταθερά τη μέγιστη ισχύ του χωρίς να επηρεάζεται από την υπερθέρμανση, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες χρήσης.
Σύμφωνα με τη Geely, το νέο σύστημα επιτυγχάνει ενεργειακή απόδοση 93,8%, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα κορυφαία της βιομηχανίας. Αν και η μέτρηση βασίζεται στον κινεζικό κύκλο CLTC, η επίδοση παραμένει εντυπωσιακή και δείχνει την κατεύθυνση που ακολουθεί η εταιρεία.
Η αποτελεσματικότητα αυτή επιβεβαιώθηκε και στην πράξη. Σε δοκιμή γύρω από τη λίμνη Qinghai στην Κίνα, το Galaxy TT κατανάλωσε μόλις 8,2 kWh/100 χιλιόμετρα, επίδοση που του χάρισε το ρεκόρ Guinness για τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από ηλεκτρικό σεντάν μοντέλο παραγωγής σε μια πλήρη περιμετρική διαδρομή της λίμνης.
Το Galaxy TT θα προσφέρεται με μπαταρίες 52,4, 63,8 και 75,2 kWh, όλες σε συνδυασμό με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt.
Το νέο Galaxy TT, το οποίο έχει βάλει ξεκάθαρα στο στόχαστρο το Xiaomi SU7, αποτελεί τη βιτρίνα μιας τεχνολογίας που ίσως αποδειχθεί σημαντικότερη από το ίδιο το αυτοκίνητο. Σε συνεργασία με την InfiMotion, η Geely εξέλιξε το νέο 16-in-1 Intelligent E-Drive, ένα από τα πιο προηγμένα ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης.
Το νέο σύστημα ενσωματώνει 16 διαφορετικά εξαρτήματα σε μία μόνο μονάδα, με το βάρος της να είναι μόλις 75 κιλά. Στο εσωτερικό της βρίσκονται τοποθετημένοι ο ηλεκτροκινητήρας, ο φορτιστής, ο μετατροπέας DC/DC, η μονάδα ελέγχου του οχήματος, ο εναλλάκτης, το σύστημα διαχείρισης της μπαταρίας και όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά ισχύος.
Η συγκεκριμένη ενοποίηση μειώνει σημαντικά το βάρος, περιορίζει τις απώλειες ενέργειας και απλοποιεί την κατασκευή, κάτι που μεταφράζεται τόσο σε μεγαλύτερη αυτονομία όσο και σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής.
Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι το νέο σύστημα αξιοποιεί αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της ροπής, εξασφαλίζοντας ταχύτερη απόκριση στο γκάζι και ακριβέστερη κατανομή της ισχύος στους τροχούς. Παράλληλα, ένα κατευθυνόμενο κύκλωμα ψύξης 54 καναλιών διατηρεί τη θερμοκρασία του ηλεκτροκινητήρα υπό έλεγχο, μειώνοντας τις μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργίας έως και κατά 15°C κατά την παρατεταμένη οδήγηση με υψηλό φορτίο. Έτσι, το σύστημα μπορεί να αποδίδει σταθερά τη μέγιστη ισχύ του χωρίς να επηρεάζεται από την υπερθέρμανση, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες χρήσης.
Σύμφωνα με τη Geely, το νέο σύστημα επιτυγχάνει ενεργειακή απόδοση 93,8%, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα κορυφαία της βιομηχανίας. Αν και η μέτρηση βασίζεται στον κινεζικό κύκλο CLTC, η επίδοση παραμένει εντυπωσιακή και δείχνει την κατεύθυνση που ακολουθεί η εταιρεία.
Η αποτελεσματικότητα αυτή επιβεβαιώθηκε και στην πράξη. Σε δοκιμή γύρω από τη λίμνη Qinghai στην Κίνα, το Galaxy TT κατανάλωσε μόλις 8,2 kWh/100 χιλιόμετρα, επίδοση που του χάρισε το ρεκόρ Guinness για τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από ηλεκτρικό σεντάν μοντέλο παραγωγής σε μια πλήρη περιμετρική διαδρομή της λίμνης.
Το Galaxy TT θα προσφέρεται με μπαταρίες 52,4, 63,8 και 75,2 kWh, όλες σε συνδυασμό με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt.
Η Geely δεν έχει ακόμη αποκαλύψει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γκάμας, ωστόσο ανακοίνωσε ότι η κορυφαία τετρακίνητη έκδοση με τους δύο ηλεκτροκινητήρες θα αποδίδει έως 425 kW (578 ίπποι), επιταχύνοντας από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα.
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