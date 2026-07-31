Το νέο Galaxy TT φέρνει τη νέα γενιά ηλεκτροκίνησης της Geely

Κλείσιμο

Μέχρι σήμερα ο άγραφος κανόνας στα ηλεκτρικά ήταν απλός,. Η Geely, όμως, αποφάσισε να ακολουθήσει τον αντίθετο δρόμο, παρουσιάζοντας ένα νέο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης πουCLTC).Το νέο Galaxy TT, το οποίο έχει βάλει ξεκάθαρα στο στόχαστρο το Xiaomi SU7, αποτελεί τη βιτρίνα μιας τεχνολογίας που ίσως αποδειχθεί σημαντικότερη από το ίδιο το αυτοκίνητο. Σε συνεργασία με την InfiMotion,ένα από τα πιο προηγμένα ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης.Το νέο σύστημαμε το βάρος της να είναι μόλις 75 κιλά. Στο εσωτερικό της βρίσκονται τοποθετημένοι ο ηλεκτροκινητήρας, ο φορτιστής, ο μετατροπέας DC/DC, η μονάδα ελέγχου του οχήματος, ο εναλλάκτης, το σύστημα διαχείρισης της μπαταρίας και όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά ισχύος.Η συγκεκριμένη ενοποίησηκαι απλοποιεί την κατασκευή, κάτι που μεταφράζεται τόσο σε μεγαλύτερη αυτονομία όσο και σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής.Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι το νέο σύστημαγια τη διαχείριση της ροπής, εξασφαλίζοντας ταχύτερη απόκριση στο γκάζι και ακριβέστερη κατανομή της ισχύος στους τροχούς. Παράλληλα, ένα κατευθυνόμενο κύκλωμα ψύξης 54 καναλιών, μειώνοντας τις μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργίας έως και κατά 15°C κατά την παρατεταμένη οδήγηση με υψηλό φορτίο. Έτσι, το σύστημα μπορεί να αποδίδει σταθερά τη μέγιστη ισχύ του χωρίς να επηρεάζεται από την υπερθέρμανση, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες χρήσης.Σύμφωνα με τη Geely,, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα κορυφαία της βιομηχανίας. Αν και η μέτρηση βασίζεται στον κινεζικό κύκλο CLTC, η επίδοση παραμένει εντυπωσιακή και δείχνει την κατεύθυνση που ακολουθεί η εταιρεία.Η αποτελεσματικότητα αυτή επιβεβαιώθηκε και στην πράξη. Σε δοκιμή γύρω από τη λίμνη Qinghai στην Κίνα,, επίδοση που του χάρισε το ρεκόρ Guinness για τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από ηλεκτρικό σεντάν μοντέλο παραγωγής σε μια πλήρη περιμετρική διαδρομή της λίμνης.Το Galaxy TT, όλες σε συνδυασμό με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt.