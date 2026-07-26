Εθνική πόλο ανδρών: Ο αρχηγός Αργυρόπουλος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του World Cup στο Σίδνεϊ, δείτε βίντεο
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Εθνική πόλο ανδρών Εθνική Ελλάδας Στέλιος Αργυρόπουλος

Εθνική πόλο ανδρών: Ο αρχηγός Αργυρόπουλος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του World Cup στο Σίδνεϊ, δείτε βίντεο

Ο διεθνής περιφερειακός ήταν από τους πιο σταθερούς και καθοριστικούς παίκτες της «γαλανόλευκης» σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης

Εθνική πόλο ανδρών: Ο αρχηγός Αργυρόπουλος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του World Cup στο Σίδνεϊ, δείτε βίντεο
Ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του World Cup, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο μια διοργάνωση στην οποία αποτέλεσε τον ηγέτη της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών στον δρόμο προς την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Ο διεθνής περιφερειακός ήταν από τους πιο σταθερούς και καθοριστικούς παίκτες της «γαλανόλευκης» σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, αναλαμβάνοντας ευθύνες στα κρίσιμα σημεία και προσφέροντας πολύτιμες λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Η συνολική του παρουσία επιβραβεύθηκε με τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή του τουρνουά.

Στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ουγγαρία ήταν εκείνος που υπέγραψε την κορυφαία στιγμή της αναμέτρησης. Δώδεκα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, μετά από τάιμ άουτ του Θοδωρή Βλάχου και με την Ελλάδα να αγωνίζεται με παίκτη παραπάνω, ο Αργυρόπουλος εκτέλεσε ιδανικά και πέτυχε το νικητήριο γκολ για το τελικό 15-14, χαρίζοντας στην Εθνική το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Η ατομική αυτή διάκριση ήρθε να συμπληρώσει έναν θρίαμβο που θα μείνει για πάντα χαραγμένος στην ιστορία του ελληνικού πόλο, ενώ την απονομή έκανε βέβαια ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, πρόεδρος της ΚΟΕ.

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