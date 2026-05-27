Μαριάντα Πιερίδη: Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει, μπορεί τρεις ή τέσσερις, δεν είπα σε όλες τις προτάσεις ναι
Όταν είσαι σε σχέση τρία χρόνια και στο ζητάει, λες ναι, κάπως έτσι έγινε, σχολίασε η τραγουδίστρια
Στην προσωπική της ζωή και τις σχέσεις της αναφέρθηκε η Μαριάντα Πιερίδη, σχολιάζοντας πως δεν θυμάται εάν έχει κάνει τρεις ή τέσσερις γάμους, ωστόσο τόνισε ότι δεν έχει δεχτεί όλες τις προτάσεις.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Τρίτη 26 Μαΐου στο «The 2Night Show» εξηγώντας πως η δημιουργία οικογένειας αποτελούσε πάντα έντονη επιθυμία της. Η Μαριάντα Πιερίδη αναφέρθηκε με χιούμορ στους γάμους που έχει κάνει μέχρι σήμερα, εξηγώντας παράλληλα πως δεν ήταν ποτέ δική της ανάγκη ο γάμος ως θεσμός, αλλά πολλές φορές οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση μέσα από τη δυναμική των σχέσεών της.
Όπως είπε: «Ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει. Μπορεί να είναι και τέσσερις γάμοι. Νομίζω είναι τρεις. Μπορεί, δεν θυμάμαι. Δεν είναι δική μου ανάγκη να παντρεύομαι. Δεν είπα σε όλες τις προτάσεις γάμου ναι. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο πολύ στην πίεση. Όταν είσαι σε σχέση τρία χρόνια και στο ζητάει, λες ναι. Κάπως έτσι έγινε. Μετά κάτι χαλάει».
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου στο μέλλον, τονίζοντας πως αγαπά πολύ την οικογενειακή ζωή και την καθημερινότητα στο σπίτι: «Μπορεί και να παντρευόμουν ξανά, γιατί είμαι του σπιτιού. Μου αρέσει να καθαρίζω, να μαγειρεύω, να τα κάνω όλα μόνη μου. Δεν μπαίνει κανείς στο σπίτι μου και το παιδί μόνη μου».
