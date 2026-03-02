Μαριάντα Πιερίδη για τον γιο της: Η μέρα που γεννήθηκες δεν ήταν η αρχή μόνο της δικής σου ζωής, αλλά και της δικής μου
Η τραγουδίστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση για τα γενέθλια του παιδιού της
Τα γενέθλιά του έχει σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου, ο γιος της Μαριάντας Πιερίδη και εκείνη προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media για την ξεχωριστή μέρα.
Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως τη μέρα που γεννήθηκε το παιδί της η ίδια έκανε μία επανεκκίνηση, αφού ήταν σαν να ξεκίνησε και πάλι από την αρχή η ζωή της. Μέσα από τη δημοσίευσή της στο Instagram, η Μαριάντα Πιερίδη θέλησε να ευχηθεί επίσης στον γιο της, ζητώντας του να μη χάσει ποτέ τη γλυκύτητα και την ευαισθησία του.
Στέλνοντας και δημόσια τις ευχές της στον γιο της, η Μαριάντα Πιερίδη έγραψε: «Η μέρα που γεννήθηκες δεν ήταν μόνο η αρχή της δικής σου ζωής. Ήταν και η αρχή της δικής μου, ξανά. Καρδιά μου Θέλω να μείνεις πάντα αυτό το γλυκό, ευαίσθητο πλάσμα που είσαι. Να κρατήσεις την καθαρή σου καρδιά, αλλά να μάθεις και να την προστατεύεις. Να είσαι δυναμικός, να στέκεσαι με αξιοπρέπεια και να μη φοβάσαι να βάζεις όρια. Να ανοίγεις την ψυχή σου μόνο σε εκείνους που αποδεικνύουν ότι αξίζουν να σταθούν δίπλα σου».
Κλείνοντας την ανάρτησή της, στάθηκε στη δύναμη της καλοσύνης. «Και να θυμάσαι πως η καλοσύνη δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη, όταν ξέρεις πότε και σε ποιον τη χαρίζεις. Να ονειρεύεσαι χωρίς φόβο και να πιστεύεις πως ό,τι βάλεις στο μυαλό και στην καρδιά σου, μπορείς να το πετύχεις. Και πάνω απ’ όλα… Μη χάσεις ποτέ το χαμόγελό σου για κανέναν. Χρόνια σου πολλά, αγόρι μου», κατέληξε.
