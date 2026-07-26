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Ουγγαρία-Ελλάδα 14-15: Τα highlights της νίκης των «χρυσών παιδιών» της εθνικής πόλο ανδρών, δείτε βίντεο
Ουγγαρία-Ελλάδα 14-15: Τα highlights της νίκης των «χρυσών παιδιών» της εθνικής πόλο ανδρών, δείτε βίντεο
Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου άντεξε στην αντεπίθεση των Μαγυάρων, βρήκε το νικητήριο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου
Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών έγραψε τη σπουδαιότερη σελίδα της ιστορίας της, κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση μετά τη νίκη με 15-14 επί της Ουγγαρίας στον μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ.
Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου άντεξε στην αντεπίθεση των Μαγυάρων, βρήκε το νικητήριο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, ολοκληρώνοντας μία ονειρική πορεία στη διοργάνωση.
Ο τελικός τα είχε όλα. Εναλλαγές στο σκορ, εντυπωσιακά γκολ, μεγάλες αποκρούσεις από τους δύο τερματοφύλακες και δραματικό φινάλε, με τον Αργυρόπουλο να πετυχαίνει το «χρυσό» γκολ στον παίκτη παραπάνω και την ελληνική άμυνα να αντέχει στην τελευταία επίθεση της Ουγγαρίας.
Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τη «γαλανόλευκη» ήταν ο Σκουμπάκης με πέντε γκολ, ο Τζωρτζάτος με καθοριστικές αποκρούσεις σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και ο Αργυρόπουλος, που υπέγραψε το νικητήριο τέρμα και αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης.
Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου άντεξε στην αντεπίθεση των Μαγυάρων, βρήκε το νικητήριο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, ολοκληρώνοντας μία ονειρική πορεία στη διοργάνωση.
Ο τελικός τα είχε όλα. Εναλλαγές στο σκορ, εντυπωσιακά γκολ, μεγάλες αποκρούσεις από τους δύο τερματοφύλακες και δραματικό φινάλε, με τον Αργυρόπουλο να πετυχαίνει το «χρυσό» γκολ στον παίκτη παραπάνω και την ελληνική άμυνα να αντέχει στην τελευταία επίθεση της Ουγγαρίας.
Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τη «γαλανόλευκη» ήταν ο Σκουμπάκης με πέντε γκολ, ο Τζωρτζάτος με καθοριστικές αποκρούσεις σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και ο Αργυρόπουλος, που υπέγραψε το νικητήριο τέρμα και αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης.
Ουγγαρία-Ελλάδα 14-15Δείτε στο παρακάτω βίντεο τα καλύτερα στιγμιότυπα από τον ιστορικό τελικό και τον θρίαμβο της Εθνικής ομάδας απέναντι στην Ουγγαρία:
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