Απρόοπτο σε γάμο στον Βόλο: Ο γαμπρός κατέληξε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της δεξίωσης
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Αλκοόλ Γαμήλια δεξίωση

Απρόοπτο σε γάμο στον Βόλο: Ο γαμπρός κατέληξε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της δεξίωσης

Το γλέντι διακόπηκε προσωρινά όταν ο νεόνυμφος αισθάνθηκε αδιαθεσία – Δεν διαπιστώθηκε κάτι ανησυχητικό

Απρόοπτο σε γάμο στον Βόλο: Ο γαμπρός κατέληξε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της δεξίωσης
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Λίγο έλειψε η πιο χαρούμενη στιγμή ενός ζευγαριού στον Βόλο να εξελιχθεί σε δυσάρεστη εμπειρία, όταν ο γαμπρός χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου και ενώ το γλέντι βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, ο νεόνυμφος κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Λίγη ώρα αργότερα ένιωσε έντονη αδιαθεσία, προκαλώντας ανησυχία στους συγγενείς και στους φίλους που βρίσκονταν στον χώρο της εκδήλωσης.

Η δεξίωση διακόπηκε προσωρινά, προκειμένου ο γαμπρός να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς και του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε καλή και δεν ενέπνεε ανησυχία. Αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα, αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Το απρόοπτο περιστατικό αναστάτωσε προσωρινά τους καλεσμένους και έγινε το βασικό θέμα συζήτησης στη δεξίωση. Ευτυχώς, η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, επιτρέποντας στους νεόνυμφους να συνεχίσουν τη γιορτή και να θυμούνται τη μεγάλη τους ημέρα για έναν ακόμη, απρόσμενο λόγο.

πηγή: thenewspapr
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