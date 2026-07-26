Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο Καλλίδρομο Φθιώτιδας

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Φθιώτιδας, στο όρος Καλλίδρομο και επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα…