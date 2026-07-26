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Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο Καλλίδρομο Φθιώτιδας
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο Καλλίδρομο Φθιώτιδας
Μεγάλη κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιάπου ξέσπασε σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτειας -Αμφίκλειας Φθιώτιδας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σε δύσβατο σημείο που δυσχέραινε την προσέγγισή της με οχήματα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς κατοικίες ή άλλες υποδομές. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της ΓΓΠΠ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σε δύσβατο σημείο που δυσχέραινε την προσέγγισή της με οχήματα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς κατοικίες ή άλλες υποδομές. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της ΓΓΠΠ.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Φθιώτιδας, στο όρος Καλλίδρομο και επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα…— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 26, 2026
UPD:
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