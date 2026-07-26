Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος κορυφαίος τερματοφύλακας του World Cup
Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος κορυφαίος τερματοφύλακας του World Cup
Ο... ανίκητος πορτιέρε συνδύασε την ιστορική επιτυχία της Εθνικής πόλο ανδρών με μια σπουδαία προσωπική διάκριση
Μετά από συγκλονιστική προσπάθεια, η Εθνική πόλο ανδρών κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση, επικρατώντας με 15-14 της Ουγγαρίας στον τελικό του World Cup.
Η κορυφαία ετήσια γιορτή της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης ήταν η δικαίωση αυτής της ομάδας, αλλά και μια προσωπική δικαίωση του Παναγιώτη Τζωρτζάτου, ο οποίος πέρα πάσης αμφιβολίας ήταν ο κορυφαίος τερματοφύλακας του τουρνουά...
Όχι μόνο στον τελικό, αλλά σε όλη την πορεία της γαλανόλευκης και ειδικά στον ημιτελικό με την Ιταλία όπου έμοιαζε ανίκητος...
Η κορυφαία ετήσια γιορτή της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης ήταν η δικαίωση αυτής της ομάδας, αλλά και μια προσωπική δικαίωση του Παναγιώτη Τζωρτζάτου, ο οποίος πέρα πάσης αμφιβολίας ήταν ο κορυφαίος τερματοφύλακας του τουρνουά...
Όχι μόνο στον τελικό, αλλά σε όλη την πορεία της γαλανόλευκης και ειδικά στον ημιτελικό με την Ιταλία όπου έμοιαζε ανίκητος...
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