Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος κορυφαίος τερματοφύλακας του World Cup
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World Cup πόλο Εθνική πόλο ανδρών Παναγιώτης Τζωρτζάτος

Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος κορυφαίος τερματοφύλακας του World Cup

Ο... ανίκητος πορτιέρε συνδύασε την ιστορική επιτυχία της Εθνικής πόλο ανδρών με μια σπουδαία προσωπική διάκριση

Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος κορυφαίος τερματοφύλακας του World Cup
Μετά από συγκλονιστική προσπάθεια, η Εθνική πόλο ανδρών κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση, επικρατώντας με 15-14 της Ουγγαρίας στον τελικό του World Cup.

Η κορυφαία ετήσια γιορτή της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης ήταν η δικαίωση αυτής της ομάδας, αλλά και μια προσωπική δικαίωση του Παναγιώτη Τζωρτζάτου, ο οποίος πέρα πάσης αμφιβολίας ήταν ο κορυφαίος τερματοφύλακας του τουρνουά...



Όχι μόνο στον τελικό, αλλά σε όλη την πορεία της γαλανόλευκης και ειδικά στον ημιτελικό με την Ιταλία όπου έμοιαζε ανίκητος...

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