Ο Τζάστιν Τριντό εμφανίστηκε σε βίντεο της Κέιτι Πέρι και έγινε ένα με τους χορευτές της
GALA
Κέιτι Πέρι Τζάστιν Τριντό

Ο Τζάστιν Τριντό εμφανίστηκε σε βίντεο της Κέιτι Πέρι και έγινε ένα με τους χορευτές της

Ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός άρχισε να χοροπηδά με την ομάδα της τραγουδίστριας υπό τους ήχους του «Watch it burn»

Ο Τζάστιν Τριντό εμφανίστηκε σε βίντεο της Κέιτι Πέρι και έγινε ένα με τους χορευτές της
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε βίντεο της Κέιτι Πέρι εμφανίστηκε ο Τζάστιν Τριντό και έγινε ένα με τους χορευτές της.

Ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός, όπως φαίνεται σε ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram, την ώρα που εκείνη τραβούσε ένα βίντεο για να προωθήσει το τραγούδι της «Watch it burn», μαζί με την ομάδα της, αποφάσισε να τους ακολουθήσει και άρχισε να χοροπηδά όπως και εκείνοι, προκαλώντας ένα χαμόγελο στο πρόσωπο της αγαπημένης του.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral στα social media, με την Κέιτι Πέρι να γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της με χιούμορ: «Αρχαία κείμενα λένε ότι αν χορέψεις αυτό το τραγούδι θα έχεις 1.000 χρόνια καλής τύχης».

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KATY PERRY (@katyperry)

Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης