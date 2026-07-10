Ο Τζάστιν Τριντό εμφανίστηκε σε βίντεο της Κέιτι Πέρι και έγινε ένα με τους χορευτές της
Ο Τζάστιν Τριντό εμφανίστηκε σε βίντεο της Κέιτι Πέρι και έγινε ένα με τους χορευτές της
Ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός άρχισε να χοροπηδά με την ομάδα της τραγουδίστριας υπό τους ήχους του «Watch it burn»
Σε βίντεο της Κέιτι Πέρι εμφανίστηκε ο Τζάστιν Τριντό και έγινε ένα με τους χορευτές της.
Ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός, όπως φαίνεται σε ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram, την ώρα που εκείνη τραβούσε ένα βίντεο για να προωθήσει το τραγούδι της «Watch it burn», μαζί με την ομάδα της, αποφάσισε να τους ακολουθήσει και άρχισε να χοροπηδά όπως και εκείνοι, προκαλώντας ένα χαμόγελο στο πρόσωπο της αγαπημένης του.
Το βίντεο έγινε αμέσως viral στα social media, με την Κέιτι Πέρι να γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της με χιούμορ: «Αρχαία κείμενα λένε ότι αν χορέψεις αυτό το τραγούδι θα έχεις 1.000 χρόνια καλής τύχης».
Δείτε το βίντεο
Ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός, όπως φαίνεται σε ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram, την ώρα που εκείνη τραβούσε ένα βίντεο για να προωθήσει το τραγούδι της «Watch it burn», μαζί με την ομάδα της, αποφάσισε να τους ακολουθήσει και άρχισε να χοροπηδά όπως και εκείνοι, προκαλώντας ένα χαμόγελο στο πρόσωπο της αγαπημένης του.
Το βίντεο έγινε αμέσως viral στα social media, με την Κέιτι Πέρι να γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της με χιούμορ: «Αρχαία κείμενα λένε ότι αν χορέψεις αυτό το τραγούδι θα έχεις 1.000 χρόνια καλής τύχης».
Δείτε το βίντεο
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