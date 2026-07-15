Σάκης Ρουβάς: Σκίστηκε ξανά το παντελόνι του την ώρα που τραγουδούσε, δείτε βίντεο
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Σάκης Ρουβάς Συναυλία Παντελόνι

Σάκης Ρουβάς: Σκίστηκε ξανά το παντελόνι του την ώρα που τραγουδούσε, δείτε βίντεο

Παρά το σκίσιμο σε δύο σημεία του παντελονιού του, ο καλλιτέχνης συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του

Σάκης Ρουβάς: Σκίστηκε ξανά το παντελόνι του την ώρα που τραγουδούσε, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Σάκη Ρουβά, όταν το παντελόνι του σκίστηκε την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα 13 Ιουλίου σε εμφάνισή του στο Θέατρο Άλσος. Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media, ο καλλιτέχνης φαίνεται να χορεύει και να τραγουδάει με λευκό σύνολο. Παρά το σκίσιμο σε δύο σημεία του παντελονιού του, ο Σάκης Ρουβάς συνέχισε κανονικά την εμφάνισή του, χωρίς να δείξει ότι ενοχλήθηκε από το περιστατικό, διατηρώντας την ενέργεια και τον ρυθμό που τον χαρακτηρίζει σε κάθε πρόγραμμά του.

Δείτε βίντεο

@rvslore

Εγώ πάντως πιστεύω ότι γενικά δεν υπάρχει ύφασμα άξιο να μπει σε αυτό το σώμα. 😮‍💨😂 #sakisrouvas #φοργιου

♬ πρωτότυπος ήχος - 𝑺.𝓡. 𝓯𝓪𝓷 - 𝑺.𝓡. 𝓯𝓪𝓷

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει ανάλογο απρόοπτο πάνω στη σκηνή, καθώς οι έντονες χορευτικές του κινήσεις έχουν προκαλέσει και στο παρελθόν αντίστοιχα περιστατικά, όπως είχε συμβεί σε συναυλία στη Λάρισα, τον περασμένο Ιούνιο.
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ

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