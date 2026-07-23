Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λιβάδι Θεσσαλονίκης
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λιβάδι Θεσσαλονίκης
Στο σημείο επιχειρούσαν 75 πυροσβέστες, πέντε πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, καθώς και εθελοντές
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή Λιβάδι Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που λίγο μετά τα μεσάνυχτα την οριοθέτησαν.
Αργά το βράδυ της Πέμπτης ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρούσαν 75 πυροσβέστες, με τη συνδρομή πέντε πεζοπόρων ομάδων της 2ης και της 8ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), 16 πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και εθελοντές που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
Η φωτιά δεν απειλούσε κατοικημένες περιοχές. Έκαιγε μέσα σε χαράδρα γεγονός το οποίο δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που λίγο μετά τα μεσάνυχτα την οριοθέτησαν.
Αργά το βράδυ της Πέμπτης ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρούσαν 75 πυροσβέστες, με τη συνδρομή πέντε πεζοπόρων ομάδων της 2ης και της 8ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), 16 πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και εθελοντές που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
Η φωτιά δεν απειλούσε κατοικημένες περιοχές. Έκαιγε μέσα σε χαράδρα γεγονός το οποίο δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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