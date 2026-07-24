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Έρευνα σε βάρος πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας για την προστασία του Βανς: Κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών
Έρευνα σε βάρος πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας για την προστασία του Βανς: Κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών
Οι πράκτορες που είχαν αναλάβει την προστασία του αντιπροέδρου αγανάκτησαν με αιτήματά του για ιδιωτικές μετακινήσεις
Έρευνα διατάχθηκε σε βάρος πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, επιφορτισμένου με την προστασία του Τζέι Ντι Βανς, για διαρροή πληροφοριών που οδήγησαν στην αποκάλυψη ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε στρατιωτικό ελικόπτερο προκειμένου να πάει τον γιο του για γκολφ.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά τις αναφορές του αμερικανικού δικτύου MS NOW ότι πράκτορες που είχαν αναλάβει την προστασία του Βανς ήταν «αγανακτισμένοι» με αιτήματα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ για ιδιωτικές μετακινήσεις του ίδιου και της οικογενείας του.
Σύμφωνα με το MS NOW, ο Βανς είχε ζητήσει να χρησιμοποιήσει το Marine Two - το ελικόπτερο που χρησιμοποιεί ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ - προκειμένου να πάει με τον γιο του σε γήπεδο γκολφ κοντά στην Ουάσινγκτον.
Η πτήση τελικά ακυρώθηκε λόγω καταιγίδας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου, αλλά το αίτημα φέρεται να ήταν ένα από τα πολλά «της τελευταίας στιγμής» που υπέβαλαν ο Βανς και η οικογένειά του.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά τις αναφορές του αμερικανικού δικτύου MS NOW ότι πράκτορες που είχαν αναλάβει την προστασία του Βανς ήταν «αγανακτισμένοι» με αιτήματα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ για ιδιωτικές μετακινήσεις του ίδιου και της οικογενείας του.
Σύμφωνα με το MS NOW, ο Βανς είχε ζητήσει να χρησιμοποιήσει το Marine Two - το ελικόπτερο που χρησιμοποιεί ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ - προκειμένου να πάει με τον γιο του σε γήπεδο γκολφ κοντά στην Ουάσινγκτον.
Η πτήση τελικά ακυρώθηκε λόγω καταιγίδας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου, αλλά το αίτημα φέρεται να ήταν ένα από τα πολλά «της τελευταίας στιγμής» που υπέβαλαν ο Βανς και η οικογένειά του.
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