Έρευνα σε βάρος πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας για την προστασία του Βανς: Κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών
ΚΟΣΜΟΣ
Τζέι Ντι Βανς

Έρευνα σε βάρος πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας για την προστασία του Βανς: Κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών

Οι πράκτορες που είχαν αναλάβει την προστασία του αντιπροέδρου αγανάκτησαν με αιτήματά του για ιδιωτικές μετακινήσεις

Έρευνα σε βάρος πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας για την προστασία του Βανς: Κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών
1 ΣΧΟΛΙΟ
Έρευνα διατάχθηκε σε βάρος πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, επιφορτισμένου με την προστασία του Τζέι Ντι Βανς, για διαρροή πληροφοριών που οδήγησαν στην αποκάλυψη ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε στρατιωτικό ελικόπτερο προκειμένου να πάει τον γιο του για γκολφ.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τις αναφορές του αμερικανικού δικτύου MS NOW ότι πράκτορες που είχαν αναλάβει την προστασία του Βανς ήταν «αγανακτισμένοι» με αιτήματα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ για ιδιωτικές μετακινήσεις του ίδιου και της οικογενείας του.

Σύμφωνα με το MS NOW, ο Βανς είχε ζητήσει να χρησιμοποιήσει το Marine Two - το ελικόπτερο που χρησιμοποιεί ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ - προκειμένου να πάει με τον γιο του σε γήπεδο γκολφ κοντά στην Ουάσινγκτον.

Η πτήση τελικά ακυρώθηκε λόγω καταιγίδας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου, αλλά το αίτημα φέρεται να ήταν ένα από τα πολλά «της τελευταίας στιγμής» που υπέβαλαν ο Βανς και η οικογένειά του.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης