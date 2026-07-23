Θεσσαλονίκη: 64χρονη έκλεβε χρυσές λίρες και κοσμήματα από τον εγγονό της
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Χρυσές λίρες

Θεσσαλονίκη: 64χρονη έκλεβε χρυσές λίρες και κοσμήματα από τον εγγονό της

Αφαίρεσε σταδιακά από την οικία του τα κλοπιμαία από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο τού τρέχοντος έτους

Θεσσαλονίκη: 64χρονη έκλεβε χρυσές λίρες και κοσμήματα από τον εγγονό της
1 ΣΧΟΛΙΟ
Για κλοπή σε βάρος του ίδιου της του εγγονού συνελήφθη μια 64χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο τού τρέχοντος έτους, η 64χρονη φέρεται να αφαίρεσε σταδιακά από την κατοικία του 31 ετών εγγονού της, τρεις χρυσές λίρες και τρία χρυσά κοσμήματα (τύπου πεντόλιρο).

Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης