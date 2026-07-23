Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται οι πληρωμές Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026

Οι συντάξεις των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν σε δύο ημερομηνίες για κάθε μήνα, σύμφωνα με τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών