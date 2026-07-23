Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τις μάχες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη



Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

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Πέμπτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας κινείται σε ρυθμούς... Ευρώπης, με τονκαι τον Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη μάχη για να διεκδικήσουν μία θέση στητων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.Η δράση ξεκινάει στις 20:00 (OPEN) με τον ΠΑΟΚ να ταξιδεύει στην ουδέτερη Πολωνία για να αντιμετωπίσει τη Ντιναμό Κιέβου στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός (21:00, ΣΚΑΙ) ταξιδεύει και αυτός με την σειρά του στην Ουγγαρία για να αναμετρηθεί με την Πάκσι στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.Τέλος στις 09:45 (ΕΡΤ2 Σπορ) η εθνική Ελλάδος στο πόλο θα τεθεί αντιμέτωπη με το Μαυροβούνιο, για μια θέση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup.Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα:08:55: COSMOTE SPORT 5 HD | DTM 2026 – Στιγμιότυπα Γερμανία, Νόρισρινγκ09:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Μαυροβούνιο (WorldCup)14:00: COSMOTE SPORT 5 HD | DTM 2026 – Στιγμιότυπα Γερμανία, Νόρισρινγκ14:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)16:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)19:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)20:00: OPEN TV | Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ (Europa League 2026-2027)21:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)