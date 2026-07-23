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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τις μάχες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τις μάχες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη
Κόντρα στην Πάσκι στην Ουγγαρία οι «Πράσινοι» με στόχο την πρόκριση στο Conference League - H ομάδα της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει στις 20:00 τη Ντιναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League
Πέμπτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας κινείται σε ρυθμούς... Ευρώπης, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη μάχη για να διεκδικήσουν μία θέση στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Η δράση ξεκινάει στις 20:00 (OPEN) με τον ΠΑΟΚ να ταξιδεύει στην ουδέτερη Πολωνία για να αντιμετωπίσει τη Ντιναμό Κιέβου στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός (21:00, ΣΚΑΙ) ταξιδεύει και αυτός με την σειρά του στην Ουγγαρία για να αναμετρηθεί με την Πάκσι στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Τέλος στις 09:45 (ΕΡΤ2 Σπορ) η εθνική Ελλάδος στο πόλο θα τεθεί αντιμέτωπη με το Μαυροβούνιο, για μια θέση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup.
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα:
08:55: COSMOTE SPORT 5 HD | DTM 2026 – Στιγμιότυπα Γερμανία, Νόρισρινγκ
09:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Μαυροβούνιο (WorldCup)
14:00: COSMOTE SPORT 5 HD | DTM 2026 – Στιγμιότυπα Γερμανία, Νόρισρινγκ
14:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)
16:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)
19:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)
20:00: OPEN TV | Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ (Europa League 2026-2027)
21:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)
Η δράση ξεκινάει στις 20:00 (OPEN) με τον ΠΑΟΚ να ταξιδεύει στην ουδέτερη Πολωνία για να αντιμετωπίσει τη Ντιναμό Κιέβου στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός (21:00, ΣΚΑΙ) ταξιδεύει και αυτός με την σειρά του στην Ουγγαρία για να αναμετρηθεί με την Πάκσι στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Τέλος στις 09:45 (ΕΡΤ2 Σπορ) η εθνική Ελλάδος στο πόλο θα τεθεί αντιμέτωπη με το Μαυροβούνιο, για μια θέση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup.
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα:
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
08:55: COSMOTE SPORT 5 HD | DTM 2026 – Στιγμιότυπα Γερμανία, Νόρισρινγκ
09:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Μαυροβούνιο (WorldCup)
14:00: COSMOTE SPORT 5 HD | DTM 2026 – Στιγμιότυπα Γερμανία, Νόρισρινγκ
14:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)
16:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)
19:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)
20:00: OPEN TV | Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ (Europa League 2026-2027)
21:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)
21:00: ΣΚΑΪ | Πάκσι – Παναθηναϊκός UEFA (Conference League 2026-27)
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