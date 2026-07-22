Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Φωτιά τώρα σε αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης στη Χαλκιδική, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
Φωτιά τώρα σε αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης στη Χαλκιδική, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα - Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές ούτε η επιχείρηση
Φωτιά ξέσπασε στις 15:20, το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε σκουπίδια σε αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης βόρεια της Νέας Τενέδου, στη Χαλκιδική.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν τρία μηχανήματα έργου.
Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές ούτε η επιχείρηση.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν τρία μηχανήματα έργου.
Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές ούτε η επιχείρηση.
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