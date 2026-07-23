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Ανατροπή με Κάνγκουα που βρίσκεται μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό
Ανατροπή με Κάνγκουα που βρίσκεται μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό
Ο μέσος από τη Ζάμπια αν και βρέθηκε πολύ κοντά στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, είναι πλέον πολύ πιθανό να φορέσει τα πράσινα
Πλήρης ανατροπή σκηνικού με τον Κινγκς Κάνγκουα ο οποίος μέχρι το βράδυ της Τρίτης εμφανιζόταν να τα έχει βρει σε όλα με την ΑΕΚ, ωστόσο η χρησιμοποίηση του στον αγώνα της Χάποελ Μπερ Σεβά με την ισλανδική Βίκινγκγκουρ για τα προκριματικά του Champions League, άλλαξε εντελώς τα δεδομένα.
Όπως αποκαλύφθηκε ο παίκτης (και η ομάδα του) βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό που αναζητά έναν μέσο με τα δικά του χαρακτηριστικά.
Οι «πράσινοι» δεν ασχολήθηκαν τώρα με τον συγκεκριμένο παίκτη, αλλά είχαν ξεκινήσει τις επαφές τους με τον 27χρονο κεντρικό μέσο από τη Ζάμπια κι είχαν μάλιστα φτάσει και συμφωνία με τον ίδιο ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.
Τότε υπήρξε αναμονή μέχρι να οριστικοποιηθεί το θέμα του νέου προπονητή και στο μεταξύ γινόντουσαν διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο από το Ισραήλ. Στο μεταξύ και ο Τζέικομπ Νίστρουπ τσέκαρε την περίπτωσή του για να δώσει τη συγκατάθεσή του.
Όταν προέκυψε το ενδιαφέρον της ΑΕΚ ανέβηκε αρκετά η τιμή του, όπως είναι λογικό, όμως ο Παναθηναϊκός είχε στο μανίκι του έναν κρυμμένο άσο και αυτό ήταν ότι δεν τον πείραζε να αγωνιστεί ο παίκτης στα προκριματικά για τη Χάποελ Μπερ Σέβα.
Αυτός ο όρος ήταν πολύ σημαντικός, αφού ήταν εκείνος που στην ουσία οδήγησε την «Ένωση» στην απομάκρυνσή της από την περίπτωσή του κι έδωσε στους Ισραηλινούς την δυνατότητα να παρουσιαστούν με όλα τους τα «όπλα» για το ματς των προκριματικών του Champions League.
Όπως αποκαλύφθηκε ο παίκτης (και η ομάδα του) βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό που αναζητά έναν μέσο με τα δικά του χαρακτηριστικά.
Οι «πράσινοι» δεν ασχολήθηκαν τώρα με τον συγκεκριμένο παίκτη, αλλά είχαν ξεκινήσει τις επαφές τους με τον 27χρονο κεντρικό μέσο από τη Ζάμπια κι είχαν μάλιστα φτάσει και συμφωνία με τον ίδιο ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.
Τότε υπήρξε αναμονή μέχρι να οριστικοποιηθεί το θέμα του νέου προπονητή και στο μεταξύ γινόντουσαν διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο από το Ισραήλ. Στο μεταξύ και ο Τζέικομπ Νίστρουπ τσέκαρε την περίπτωσή του για να δώσει τη συγκατάθεσή του.
Όταν προέκυψε το ενδιαφέρον της ΑΕΚ ανέβηκε αρκετά η τιμή του, όπως είναι λογικό, όμως ο Παναθηναϊκός είχε στο μανίκι του έναν κρυμμένο άσο και αυτό ήταν ότι δεν τον πείραζε να αγωνιστεί ο παίκτης στα προκριματικά για τη Χάποελ Μπερ Σέβα.
Αυτός ο όρος ήταν πολύ σημαντικός, αφού ήταν εκείνος που στην ουσία οδήγησε την «Ένωση» στην απομάκρυνσή της από την περίπτωσή του κι έδωσε στους Ισραηλινούς την δυνατότητα να παρουσιαστούν με όλα τους τα «όπλα» για το ματς των προκριματικών του Champions League.
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