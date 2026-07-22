Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και πήρε σακούλα με χρήματα, λίρες και κοσμήματα από 43χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη ΔΕΔΔΗΕ Απάτες Εξαπάτηση

Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και πήρε σακούλα με χρήματα, λίρες και κοσμήματα από 43χρονη

Ο δράστης άρπαξε 4.500 ευρώ σε μετρητά και άλλα αντικείμενα αξίας και έγινε καπνός

Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και πήρε σακούλα με χρήματα, λίρες και κοσμήματα από 43χρονη
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Προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, επιτήδειος φέρεται να εξαπάτησε 43χρονη σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, αποσπώντας χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Ως δράστης της απάτης, που συνέβη στα τέλη του περασμένου Απριλίου, ταυτοποιήθηκε ένας 25χρονος, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 25χρονος έπεισε την παθούσα να τοποθετήσει σε σακούλα 2.000 ευρώ, 6 λίρες, χρυσά κοσμήματα και ρολόγια χειρός, συνολικής αξίας (4.500) ευρώ, και να την αφήσει απέναντι από το σπίτι της, απ’ όπου στη συνέχεια την παρέλαβε.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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