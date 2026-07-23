Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής
Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλάτιστα Χαλκιδικής.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχείρησαν 32 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και οκτώ πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος συνέδραμαν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχείρησαν 32 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και οκτώ πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος συνέδραμαν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
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