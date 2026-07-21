«Καμίνι» η Ελλάδα: Πού έφτασε τους 41,4 ο υδράργυρος, οι 8 περιοχές που «ψήθηκαν»
«Καμίνι» η Ελλάδα: Πού έφτασε τους 41,4 ο υδράργυρος, οι 8 περιοχές που «ψήθηκαν»
Καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών σε 17 σταθμούς της χώρας - Πότε υποχωρεί το κύμα ζέστης
Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και την Τρίτη 21 Ιουλίου σε πολλές περιοχές της χώρας, με το κύμα καύσωνα να διατηρείται και τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας σημειώθηκε στην Ωλένη Ηλείας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,4°C, επιβεβαιώνοντας την ένταση των θερμών αερίων μαζών που επηρεάζουν τη χώρα.
Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40οC σε 17 σταθμούς (περίπου το 3% του συνόλου) και τους 27οC σε 157 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 28% του συνόλου).
Αυτός είναι ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema Γιώργο Τσατραφύλλια. Από την Πέμπτη αναμένεται η αποδρομή του φαινομένου, με εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας.
Την Τετάρτη ο καύσωνας θα αρχίσει να υποχωρεί μόνο στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, ενώ η αστάθεια θα διατηρηθεί στα βόρεια. Επίσης ευνοείτε και η μεταφοράς σκόνης.
Στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 42 βαθμούς, στη Βοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο τους 43, ενώ στην Αττική, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Την Πέμπτη ο καύσωνας θα βρίσκεται πλέον σε αποδρομή, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς και ενίσχυση των βοριάδων.
Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, νέα πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8 μποφόρ.
Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας σημειώθηκε στην Ωλένη Ηλείας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,4°C, επιβεβαιώνοντας την ένταση των θερμών αερίων μαζών που επηρεάζουν τη χώρα.
Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40οC σε 17 σταθμούς (περίπου το 3% του συνόλου) και τους 27οC σε 157 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 28% του συνόλου).
Αυτός είναι ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema Γιώργο Τσατραφύλλια. Από την Πέμπτη αναμένεται η αποδρομή του φαινομένου, με εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας.
Την Τετάρτη ο καύσωνας θα αρχίσει να υποχωρεί μόνο στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, ενώ η αστάθεια θα διατηρηθεί στα βόρεια. Επίσης ευνοείτε και η μεταφοράς σκόνης.
Στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 42 βαθμούς, στη Βοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο τους 43, ενώ στην Αττική, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Την Πέμπτη ο καύσωνας θα βρίσκεται πλέον σε αποδρομή, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς και ενίσχυση των βοριάδων.
Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, νέα πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8 μποφόρ.
Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
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