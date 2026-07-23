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Γιάννης Παπαμιχαήλ για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη: Σαν σήμερα έκλεισες τα μάτια σου για τελευταία φορά, σου έλεγα «ξύπνα, μην με αφήνεις μόνο»
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Αλίκη Βουγιουκλάκη Γιάννης Παπαμιχαήλ ανάρτηση

Γιάννης Παπαμιχαήλ για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη: Σαν σήμερα έκλεισες τα μάτια σου για τελευταία φορά, σου έλεγα «ξύπνα, μην με αφήνεις μόνο»

Ήρθε η στιγμή να μοιραστώ για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή, μάνα εκείνη η εικόνα δεν έσβησε ποτέ από τη μνήμη μου, έγραψε ο γιος της αείμνηστης ηθοποιού

Γιάννης Παπαμιχαήλ για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη: Σαν σήμερα έκλεισες τα μάτια σου για τελευταία φορά, σου έλεγα «ξύπνα, μην με αφήνεις μόνο»
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ
30 χρόνια συμπληρώθηκαν από την απώλεια της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον γιο της, Γιάννης Παπαμιχαήλ να περιγράφει τη στιγμή που είδε τη μητέρα του να αφήνει την τελευταία της πνοή.

Σαν σήμερα 23 Ιουλίου, η αείμνηστη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Ο γιος που απέκτησε με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, έκανε μία ανάρτηση στη μνήμη της, μέσα από τον λογαριασμό στο Instagram, που αφορά στο έργο και τη ζωή της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία με τη μητέρα του από την παιδική του ηλικία, η όποια όπως σημείωσε, είχε τραβηχτεί στον Θεολόγο.

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την απώλεια της μητέρας του, επέλεξε να μοιραστεί όσα είχε ζήσει την ημέρα που πέθανε, δηλώνοντας πως όσο και αν είχε προετοιμαστεί, της έλεγε «ξύπνα μην φεύγεις, μην με αφήνεις μόνο».

Όπως έγραψε ο ίδιος: «Σαν σήμερα πριν από τριάντα χρόνια, λίγο μετά τις δέκα το πρωί, έκλεισες τα μάτια σου για τελευταία φορά, έγινε μπροστά μου και ενώ το περίμενα, συνέχιζα να σου λέω σήκω, ξύπνα μη φεύγεις, μη με αφήνεις μόνο. Σήμερα νιώθω πως ήρθε η στιγμή να μοιραστώ για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή που κράτησα μόνο μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια. Μάνα, εκείνη η εικόνα δεν έσβησε ποτέ από τη μνήμη μου. Με συνοδεύει κάθε μέρα της ζωής μου και θα με συνοδεύει για πάντα. Τριάντα χρόνια πέρασαν, όμως τίποτα δεν μπορεί να μικρύνει την απουσία σου ούτε την αγάπη που νιώθω για εσένα. Σήμερα σε θυμάμαι με την ίδια συγκίνηση, σαν να ήταν όλα μόλις χθες. Και τις προάλλες που έψαχνα στο γραφείο μου βρήκα αυτή τη φωτογραφία που είχα ξεχάσει ότι υπήρχε, ήταν οι δικές μας στιγμές που δεν μοιραζόσουν με τα περιοδικά και τους δημοσιογράφους. Σήμερα μοιράζομαι με όλους όσους σε αγαπούν και τους λείπεις αυτή την καλοκαιρινή φωτογραφία μας από τον Θεολόγο. Ξεκουράσου, κανένας δε σε ξέχασε, ίσα ίσα έχει γίνει ακόμα περισσότερος ο κόσμος που σε θαυμάζει και σε αγαπάει και ακολουθούν και οι επόμενες γενιές».

Δείτε την ανάρτησή του


Η Αλίκη Βουγιουκλάκη πέθανε στις 23 Ιουλίου του 1996, μετά από δύο μήνες νοσηλείας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, καθώς έπασχε από καρκίνο στο ήπαρ και στο πάγκρεας.
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ

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