Το πετρέλαιο έφτασε τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο, πρέσινγκ στα ομόλογα
Το πετρέλαιο έφτασε τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο, πρέσινγκ στα ομόλογα
Oι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα ενίσχυσαν τους φόβους για περαιτέρω περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς και για μια νέα πληθωριστική αναταραχή διεθνώς
Οι τιμές του πετρελαίου έφθασαν σήμερα τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα ενίσχυσαν τους φόβους για περαιτέρω περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς και για μια νέα πληθωριστική αναταραχή διεθνώς. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ προ ολίγου, απείλησε το Ιράν, ότι σε επόμενη στοχοποίηση πλοίων από τους Χούθι, θα θεωρήσει υπεύθυνη την Τεχεράνη.
Λίγο μετά τις 16:00, το Brent ενισχύθηκε περισσότερο από 6%, αγγίζοντας τα 100 δολάρια και διευρύνοντας το ισχυρό ράλι του μέσα στον μήνα. Αντίστοιχα, το WTI καταγράφει άλμα 5,29% στα 91,34 δολάρια.
Η άνοδος των τιμών επιταχύνθηκε μετά την ανακοίνωση των Χούθι ότι επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την απόφασή τους να επιβάλουν αυτή την εβδομάδα ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Η στοχοποίηση των πλοίων επαναφέρει τον κίνδυνο οι Χούθι να επιχειρήσουν να κλείσουν το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό. Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός έχει αποκτήσει ζωτική σημασία για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, αφότου το Ιράν ανέλαβε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Οι επιθέσεις απειλούν επίσης να οδηγήσουν σε κατάρρευση την τετραετή εκεχειρία μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας.
Η τιμή του Brent είχε βρεθεί τελευταία φορά στα 100 δολάρια στις 26 Μαΐου, αλλά υποχώρησε απότομα τον Ιούνιο, όταν η συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για παράταση της εκεχειρίας και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ δημιούργησε προσδοκίες ότι οι πετρελαϊκές ροές μέσω της θαλάσσιας οδού θα αποκαθίσταντο γρήγορα.
To άλμα στις τιμές του πετρελαίου, προκάλεσε νέο κύμα πωλήσεων στην αγορά ομολόγων πιέζοντας και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφθασε στο υψηλότερο ενδοσυνεδριακό επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025. Στις πρώτες ώρες των συναλλαγών στις ΗΠΑ, η απόδοση του 10ετούς άγγιξε το 4,711%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Tradeweb, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του 2026, που ήταν 4,687% και είχε καταγραφεί τον Μάιο.
Οι αποδόσεις των ομολόγων ακολουθούν ανοδική πορεία από την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα τέλη Ιουνίου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας μπορεί να αναγκάσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.
Οι επιθέσεις των Χούθι σε πλοία της Σαουδικής Αραβίας άσκησε ακόμα μεγαλύτερη πίεση στα ομόλογα.
Λίγο μετά τις 16:00, το Brent ενισχύθηκε περισσότερο από 6%, αγγίζοντας τα 100 δολάρια και διευρύνοντας το ισχυρό ράλι του μέσα στον μήνα. Αντίστοιχα, το WTI καταγράφει άλμα 5,29% στα 91,34 δολάρια.
Η άνοδος των τιμών επιταχύνθηκε μετά την ανακοίνωση των Χούθι ότι επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την απόφασή τους να επιβάλουν αυτή την εβδομάδα ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Η στοχοποίηση των πλοίων επαναφέρει τον κίνδυνο οι Χούθι να επιχειρήσουν να κλείσουν το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό. Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός έχει αποκτήσει ζωτική σημασία για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, αφότου το Ιράν ανέλαβε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Οι επιθέσεις απειλούν επίσης να οδηγήσουν σε κατάρρευση την τετραετή εκεχειρία μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας.
Η τιμή του Brent είχε βρεθεί τελευταία φορά στα 100 δολάρια στις 26 Μαΐου, αλλά υποχώρησε απότομα τον Ιούνιο, όταν η συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για παράταση της εκεχειρίας και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ δημιούργησε προσδοκίες ότι οι πετρελαϊκές ροές μέσω της θαλάσσιας οδού θα αποκαθίσταντο γρήγορα.
To άλμα στις τιμές του πετρελαίου, προκάλεσε νέο κύμα πωλήσεων στην αγορά ομολόγων πιέζοντας και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφθασε στο υψηλότερο ενδοσυνεδριακό επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025. Στις πρώτες ώρες των συναλλαγών στις ΗΠΑ, η απόδοση του 10ετούς άγγιξε το 4,711%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Tradeweb, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του 2026, που ήταν 4,687% και είχε καταγραφεί τον Μάιο.
Οι αποδόσεις των ομολόγων ακολουθούν ανοδική πορεία από την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα τέλη Ιουνίου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας μπορεί να αναγκάσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.
Οι επιθέσεις των Χούθι σε πλοία της Σαουδικής Αραβίας άσκησε ακόμα μεγαλύτερη πίεση στα ομόλογα.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα