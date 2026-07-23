Ο Ζελένσκι πρότεινε στον Φεντόροφ τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης αρμόδιου για τις καινοτομίες στον στρατό

«Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή πρέπει να υπάρξει συντονισμός των καινοτομιών με την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και τον πρόεδρο», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος