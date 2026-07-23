Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Ο Ζελένσκι πρότεινε στον Φεντόροφ τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης αρμόδιου για τις καινοτομίες στον στρατό
Ο Ζελένσκι πρότεινε στον Φεντόροφ τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης αρμόδιου για τις καινοτομίες στον στρατό
«Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή πρέπει να υπάρξει συντονισμός των καινοτομιών με την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και τον πρόεδρο», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος
Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax-Ukraine, μετέδωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε στον Μιχαήλο Φεντόροφ, η αποπομπή του οποίου από το αξίωμα του υπουργού Άμυνας είχε προκαλέσει διαδηλώσεις διαμαρτυρίας την περασμένη εβδομάδα, την θέση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης και αρμοδίου για τις καινοτομίες στον στρατό.
Την δήλωση αυτή έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Μίχολ Μάρτιν.
«Του πρότεινα διάφορες θέσεις για να μην μπω σε λεπτομέρειες για όλες τις συναντήσεις μας : η τελευταία είναι η θέση του αντιπροέδρου της ουκρανικής κυβέρνησης που είναι αρμόδιος για τις καινοτομίες στον στρατό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή πρέπει να υπάρξει συντονισμός των καινοτομιών με την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και τον πρόεδρο. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνονται καθημερινά», δήλωσε ο Ζελέσνσκι σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο souspilne novini.
Στον αρχιστράτηγο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας Μιχαήλο Ντραπάτι και στον ασκούντα χρέη υπουργού Άμυνας Γεβχένι Χμάρα ο Ουκρανός πρόεδρος ανέθεσε τη βελτίωση της επιστράτευσης.
Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι πρότεινε στην πρώην πρωθυπουργό της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο την θέση του πρέσβη της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Την δήλωση αυτή έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Μίχολ Μάρτιν.
«Του πρότεινα διάφορες θέσεις για να μην μπω σε λεπτομέρειες για όλες τις συναντήσεις μας : η τελευταία είναι η θέση του αντιπροέδρου της ουκρανικής κυβέρνησης που είναι αρμόδιος για τις καινοτομίες στον στρατό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή πρέπει να υπάρξει συντονισμός των καινοτομιών με την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και τον πρόεδρο. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνονται καθημερινά», δήλωσε ο Ζελέσνσκι σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο souspilne novini.
⚡ Zelenskyy offered former Defense Minister Mykhailo Fedorov the post of Deputy Prime Minister for Military Innovation. https://t.co/99Fwnpm0Cr— UNITED24 Media (@United24media) July 23, 2026
Στον αρχιστράτηγο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας Μιχαήλο Ντραπάτι και στον ασκούντα χρέη υπουργού Άμυνας Γεβχένι Χμάρα ο Ουκρανός πρόεδρος ανέθεσε τη βελτίωση της επιστράτευσης.
Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι πρότεινε στην πρώην πρωθυπουργό της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο την θέση του πρέσβη της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα