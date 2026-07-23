Η Σοφία Βεργκάρα συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Το βράδυ εμφανίστηκε στη Χώρα της Μυκόνου με φίλες και φίλους, φωτογραφήθηκε στα Μαρτογιάννια ενώ σύμφωνα με πληροφορίες διαμένει σε βίλα του νησιού και θα βρίσκεται στη Μύκονο μέχρι την επόμενη Κυριακή.