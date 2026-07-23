Η Σοφία Βεργκάρα συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Σοφία Βεργκάρα συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο Principote μαζί με τη Μαρίνα Βερνίκου και φίλους διασκέδασε η εκρηκτική ηθοποιός χθες το μεσημέρι ενώ το βράδυ βγήκε στη Χώρα για βόλτα στα Ματογιάννια
Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το ταξίδι της στην Ιταλία, όπου γιόρτασε τα πεντηκοστά τέταρτα (54) γενέθλιά της η εκρηκτική Σοφία Βεργκάρα ήρθε στην Μύκονο και συνεχίζει να διασκεδάζει.
Μετά το βράδυ στον Scorpios όπου λικνίστηκε στους ήχους της Peggy Goo, η εκρηκτική καλλονή από την Μπαρακίνγια της Κολομβίας εμφανίστηκε την Τετάρτη μαζί με φίλους της και τη δικιά μας Μαρίνα Βερνίκου στο Principote στον Πάνορμο.
Η παρέα κάθισε σε ένα από τα καλύτερα τραπέζια του διάσημου beach club και ήταν πολύ χαλαρή και άνετη με όσους την προσέγγισαν για να της πουν ένα γεια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ήταν ξανά σε μεγάλα κέφια μαζί με την παρέα της και απόλαυσαν αρχικά το γεύμα τους και κατόπιν την ατμόσφαιρα πάρτι που δημιουργείται το απόγευμα στο συγκεκριμένο restaurant by the sea.
Το βράδυ εμφανίστηκε στη Χώρα της Μυκόνου με φίλες και φίλους, φωτογραφήθηκε στα Μαρτογιάννια ενώ σύμφωνα με πληροφορίες διαμένει σε βίλα του νησιού και θα βρίσκεται στη Μύκονο μέχρι την επόμενη Κυριακή.
Μετά το βράδυ στον Scorpios όπου λικνίστηκε στους ήχους της Peggy Goo, η εκρηκτική καλλονή από την Μπαρακίνγια της Κολομβίας εμφανίστηκε την Τετάρτη μαζί με φίλους της και τη δικιά μας Μαρίνα Βερνίκου στο Principote στον Πάνορμο.
Η παρέα κάθισε σε ένα από τα καλύτερα τραπέζια του διάσημου beach club και ήταν πολύ χαλαρή και άνετη με όσους την προσέγγισαν για να της πουν ένα γεια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ήταν ξανά σε μεγάλα κέφια μαζί με την παρέα της και απόλαυσαν αρχικά το γεύμα τους και κατόπιν την ατμόσφαιρα πάρτι που δημιουργείται το απόγευμα στο συγκεκριμένο restaurant by the sea.
Το βράδυ εμφανίστηκε στη Χώρα της Μυκόνου με φίλες και φίλους, φωτογραφήθηκε στα Μαρτογιάννια ενώ σύμφωνα με πληροφορίες διαμένει σε βίλα του νησιού και θα βρίσκεται στη Μύκονο μέχρι την επόμενη Κυριακή.
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