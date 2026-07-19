Ο απολογισμός της Σάντρας Βουτσά στα γενέθλιά της και η συμβουλή του πατέρα της
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Σάντρα Βουτσά Γενέθλια Απολογισμός

Ο απολογισμός της Σάντρας Βουτσά στα γενέθλιά της και η συμβουλή του πατέρα της

Ανυπομονώ για όλα αυτά που έρχονται, έγραψε η κόρη του Κώστα Βουτσά

Ο απολογισμός της Σάντρας Βουτσά στα γενέθλιά της και η συμβουλή του πατέρα της
Γεωργία Κοτζιά
Απολογισμό για τη ζωή της έκανε η Σάντρα Βουτσά με αφορμή τα γενέθλιά της και αποκάλυψε τη συμβουλή που της είχε δώσει ο πατέρας της.

Η κόρη του Κώστα Βουτσά το Σάββατο 18 Ιουλίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με φωτογραφίες από διαφορετικές περιόδους της ζωής της  και δήλωσε πως έχει πολύ όμορφες αναμνήσεις και ανυπομονεί για όσα της επιφυλάσσει το μέλλον.

Πιο αναλυτικά, η Σάντρα Βουτσά έγραψε: «Γενέθλια σήμερα… Και σκέφτομαι τη ζωή που έχω ζήσει μέχρι σήμερα… Με χαρές, αγάπες, έρωτες, λύπες, απώλειες, ευτυχία, πόνο, χαμόγελα, γέλιο και κλάμα, ταξίδια, συζητήσεις, φίλους που με λατρεύουν, οικογένεια που με λατρεύει, ωραία φαγητά, ωραία κρασιά, πολλά γλυκά, ανθρώπους που έχασα, ανθρώπους που με έχασαν από τη ζωή τους (και έχασαν), ανθρώπους που βρήκα και θέλω να τους κρατήσω, τρυφερότητα, δυσκολίες, επαγγελματικές επιτυχίες που με έκαναν ευτυχισμένη, μικρές και μεγάλες στιγμές που με πήγαν στα ουράνια, ένα χαμόγελο που με έκανε να χορεύω, ένα τραγούδι που με έκανε να τραγουδώ... Και φυσικά όλα αυτά τα υπέροχα, λατρεμένα μου ζωάκια, που γεμίζουν κάθε μέρα τη ζωή μου με απέραντη, ατελείωτη αγάπη και χαρά και με κάνουν, πολλές φορές, να ξεχνώ τα προβλήματα και τις στεναχώριες. Σας αγαπώ, πλασματάκια μου. Πέρασα ωραία τελικά… Και ανυπομονώ για όλα αυτά που έρχονται… Σ' αγαπώ, ζωή. Όπως έλεγε και ο πατέρας μου: "Να αγαπάς τη ζωή, για να σε αγαπάει κι αυτή…"».

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Γεωργία Κοτζιά

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