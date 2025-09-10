Δημήτρης Κόκοτας: «Ο γιατρός του είπε ότι θα επανέλθει, αλλά θέλει τον χρόνο του» δήλωσε η Σάντρα Βουτσά
Ο τραγουδιστής νοσηλεύεται εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», έπειτα από οξύ έμφραγμα
Την εκτίμηση του θεράποντος ιατρού που παρακολουθεί τον Δημήτρη Κόκοτα για την πορεία της υγείας του μετέφερε η Σάντρα Βουτσά, δηλώνοντας πως ο τραγουδιστής θα επανέλθει, η ανάρρωσή του ωστόσο απαιτεί χρόνο.
Ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλεύεται εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», έπειτα από οξύ έμφραγμα. Η φίλη και μάνατζέρ του παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» αναφέροντας αρχικά ποια είναι η ψυχολογική κατάσταση της οικογένειας του καλλιτέχνη όλους αυτούς του μήνες που αντιμετωπίζει την περιπέτεια με την υγεία του.
Όπως είπε: «Στα καλύτερα τους δεν είναι, αλλά δεν χάνουν την αισιοδοξία τους. Η Κατερίνα μου είπε ότι δεν έχει σκεφτεί ούτε ένα λεπτό ότι μπορεί ο Δημήτρης να μην συνέλθει. Και εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή ο Δημήτρης θα συνέλθει. Όπως είπε ο θεράπων ιατρός του που είναι φειδωλός στις δηλώσεις του, ο Δημήτρης θα επανέλθει, αλλά θέλει τον χρόνο του».
Στη συνέχεια, η Σάντρα Βουτσά εξήγησε ότι η ομάδα των γιατρών που παρακολουθεί τον Δημήτρη Κόκοτα θεωρεί καλύτερο να παραμείνει στο νοσοκομείο από το να μεταφερθεί σε κάποιο κέντρο αποκατάστασης: «Ακόμα οι ίδιοι γιατροί λένε στην Κατερίνα πως είναι καλύτερο να μείνει στο νοσοκομείο που τον παρακολουθούν διαρκώς. Του κάνουν κάθε μέρα φυσικοθεραπείες. Έχω να πω μόνο τα καλύτερα για τους γιατρούς εκεί, τον έχουν βασιλιά».
