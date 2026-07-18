Η Ευγενία Σαμαρά έκανε ιππασία και κολύμπησε σε ιαματική πηγή στο Κιργιστάν, τα νέα στιγμιότυπα από το ταξίδι της
Η Ευγενία Σαμαρά έκανε ιππασία και κολύμπησε σε ιαματική πηγή στο Κιργιστάν, τα νέα στιγμιότυπα από το ταξίδι της
Η ηθοποιός ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες από τη δεύτερη και την τρίτη ημέρα της στη χώρα της κεντρικής Ασίας
Ιππασία έκανε η Ευγενία Σαμαρά στο Κιργιστάν, ενώ κολύμπησε και σε ιαματική πηγή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της όπως φαίνεται σε νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε.
Η ηθοποιός επέλεξε να βρεθεί αυτή τη φορά στην κεντρική Ασία και μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη δεύτερη και την τρίτη ημέρα που πέρασε στη χώρα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram
Η Ευγενία Σαμαρά δημοσίευσε αρχικά ένα βίντεο ενώ κάλπαζε και στη λεζάντα του σημείωσε: «Το ζούμε νομαδικά ιππεύοντας ΤΑΛΟΓΑ. Επίσκεψη στο φαράγγι Kyrchyn Gorge που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.500μ. Fan fact: Κάθε δύο χρόνια φιλοξενεί τους World Nomad Games, τους «Ολυμπιακούς Αγώνες» των νομάδων. Επίσκεψη στη λίμνη Milky Lake, πήρε το όνομά της από το γαλακτώδες λευκό χρώμα του νερού. Fan fact: -το έχω ξαναπεί για αντίστοιχες λίμνες αλλά το ξαναλέω- Το χρώμα οφείλεται σε εξαιρετικά λεπτή σκόνη από παγετώνες (glacial flour), που αιωρείται στο νερό και αντανακλά το φως. ΓΟΥΑΟΥ. ΦΡΙ ΣΠΙΡΙΤΣ ΚΑΙ AIN’T NO RIVER WILD ENOUGH».
Δείτε το βίντεο
Σε επόμενη ανάρτησή της, η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από την ιαματική πηγή στην οποία βρέθηκε, περιγράφοντας λεπτομέρειες για το μέρος που βρίσκεται: «Το σημερινό καρουζελάκι έχει πολύ πηγή ιαματική και μυρίζει θειάφι. ΠΟΥ;;ΠΩΣ;;; Ρώσικα τζιπ 4x4 σε συνδυασμό με πεζοπορία για να φτάσουμε στο Altyn Arashan. Μια από τις πιο εντυπωσιακές ορεινές κοιλάδες του Κιργιστάν. Το όνομά του σημαίνει στα κιργιζικά "Χρυσή Ιαματική Πηγή". Και βασικά είναι διάσημο γι’αυτό που λέει το όνομα του, για τις φυσικές θερμές πηγές του. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.600 μέτρων, μέσα στην οροσειρά Terskey Ala-Too (εκεί ζουν άγρια ζώα όπως καφέ αρκούδες, λύκοι, αγριοκάτσικα και, πολύ σπάνια, η χιονόπαρδαλη- ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΤΙΠΟΤΑ). Πολλές οικογένειες στην περιοχή μετακινούνται εποχικά και στήνουν γιούρτες το καλοκαίρι, συνεχίζοντας μια νομαδική παράδοση αιώνων. Δηλαδή όπως έλεγε και Άκης Πάνου - επτά νομά σε ένα δωμά», έγραψε.
Από την πρώτη της μέρα στο ταξίδι μοιράστηκε φωτογραφίες από τη λίμνη που βούτηξε, το υπαίθριο μουσείο που επισκέφτηκε και το μέρος που διέμεινε.
«Kyrgyzstan Day. Επίσκεψη και βουτιά στην Issyk-Kul, την τρίτη μεγαλύτερη αλπική λίμνη του κόσμου. (Η λέξη αλπική προέρχεται από τις Άλπεις, αλλά τη χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε λίμνες σε μεγάλο υψόμετρο) Έχει υψόμετρο 1607 μέτρων και είναι υφάλμυρη. Fun fact: έχω πάει και στη δεύτερη - λίμνη Τιτικάκα 3800 μέτρα - μου μένει η πρώτη που βρίσκεται στη Ρωσία. Γερή να 'μαι. Επίσκεψη στο υπαίθριο Cholpon-Ata Petroglyph Museum όπου είδαμε πετρογλυφικά 4000 ετών με άγριους αίγαγρους, ελάφια, λύκους, σκηνές κυνηγιού, ηλιακά σύμβολα και τελετουργικές παραστάσεις. Fun fact: σε τέτοια μέρη ξαπλώνω και ρουφάω ενέργεια από τη μάνα γη. Επιστροφή στη γιούρτα μας και ευγνωμοσύνη ολούθε», έγραψε.
Η ηθοποιός επέλεξε να βρεθεί αυτή τη φορά στην κεντρική Ασία και μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη δεύτερη και την τρίτη ημέρα που πέρασε στη χώρα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram
Η Ευγενία Σαμαρά δημοσίευσε αρχικά ένα βίντεο ενώ κάλπαζε και στη λεζάντα του σημείωσε: «Το ζούμε νομαδικά ιππεύοντας ΤΑΛΟΓΑ. Επίσκεψη στο φαράγγι Kyrchyn Gorge που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.500μ. Fan fact: Κάθε δύο χρόνια φιλοξενεί τους World Nomad Games, τους «Ολυμπιακούς Αγώνες» των νομάδων. Επίσκεψη στη λίμνη Milky Lake, πήρε το όνομά της από το γαλακτώδες λευκό χρώμα του νερού. Fan fact: -το έχω ξαναπεί για αντίστοιχες λίμνες αλλά το ξαναλέω- Το χρώμα οφείλεται σε εξαιρετικά λεπτή σκόνη από παγετώνες (glacial flour), που αιωρείται στο νερό και αντανακλά το φως. ΓΟΥΑΟΥ. ΦΡΙ ΣΠΙΡΙΤΣ ΚΑΙ AIN’T NO RIVER WILD ENOUGH».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε επόμενη ανάρτησή της, η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από την ιαματική πηγή στην οποία βρέθηκε, περιγράφοντας λεπτομέρειες για το μέρος που βρίσκεται: «Το σημερινό καρουζελάκι έχει πολύ πηγή ιαματική και μυρίζει θειάφι. ΠΟΥ;;ΠΩΣ;;; Ρώσικα τζιπ 4x4 σε συνδυασμό με πεζοπορία για να φτάσουμε στο Altyn Arashan. Μια από τις πιο εντυπωσιακές ορεινές κοιλάδες του Κιργιστάν. Το όνομά του σημαίνει στα κιργιζικά "Χρυσή Ιαματική Πηγή". Και βασικά είναι διάσημο γι’αυτό που λέει το όνομα του, για τις φυσικές θερμές πηγές του. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.600 μέτρων, μέσα στην οροσειρά Terskey Ala-Too (εκεί ζουν άγρια ζώα όπως καφέ αρκούδες, λύκοι, αγριοκάτσικα και, πολύ σπάνια, η χιονόπαρδαλη- ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΤΙΠΟΤΑ). Πολλές οικογένειες στην περιοχή μετακινούνται εποχικά και στήνουν γιούρτες το καλοκαίρι, συνεχίζοντας μια νομαδική παράδοση αιώνων. Δηλαδή όπως έλεγε και Άκης Πάνου - επτά νομά σε ένα δωμά», έγραψε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Από την πρώτη της μέρα στο ταξίδι μοιράστηκε φωτογραφίες από τη λίμνη που βούτηξε, το υπαίθριο μουσείο που επισκέφτηκε και το μέρος που διέμεινε.
«Kyrgyzstan Day. Επίσκεψη και βουτιά στην Issyk-Kul, την τρίτη μεγαλύτερη αλπική λίμνη του κόσμου. (Η λέξη αλπική προέρχεται από τις Άλπεις, αλλά τη χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε λίμνες σε μεγάλο υψόμετρο) Έχει υψόμετρο 1607 μέτρων και είναι υφάλμυρη. Fun fact: έχω πάει και στη δεύτερη - λίμνη Τιτικάκα 3800 μέτρα - μου μένει η πρώτη που βρίσκεται στη Ρωσία. Γερή να 'μαι. Επίσκεψη στο υπαίθριο Cholpon-Ata Petroglyph Museum όπου είδαμε πετρογλυφικά 4000 ετών με άγριους αίγαγρους, ελάφια, λύκους, σκηνές κυνηγιού, ηλιακά σύμβολα και τελετουργικές παραστάσεις. Fun fact: σε τέτοια μέρη ξαπλώνω και ρουφάω ενέργεια από τη μάνα γη. Επιστροφή στη γιούρτα μας και ευγνωμοσύνη ολούθε», έγραψε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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