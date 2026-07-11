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Η Ευγενία Σαμαρά ποζάρει στην παραλία: «Κάμποσοι τρόποι να φωτογραφηθείς με έναν ιβίσκο»
GALA
Ευγενία Σαμαρά Μαγιό Μπικίνι

Η Ευγενία Σαμαρά ποζάρει στην παραλία: «Κάμποσοι τρόποι να φωτογραφηθείς με έναν ιβίσκο»

Η ηθοποιός ανάρτησε «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα στον λογαριασμό της στο Instagram

Η Ευγενία Σαμαρά ποζάρει στην παραλία: «Κάμποσοι τρόποι να φωτογραφηθείς με έναν ιβίσκο»
15 ΣΧΟΛΙΑ
Στιγμές χαλάρωσης στην παραλία απόλαυσε η Ευγενία Σαμαρά, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα στα social media και πιο συγκεκριμένα στο Instagram.

Η ηθοποιός φόρεσε ένα πολύχρωμο μπικίνι, έβαλε ένα άνθους ιβίσκου πίσω από το αυτί της και πόζαρε δίπλα στη θάλασσα. «Κάμποσοι τρόποι να φωτογραφηθείς με έναν ιβίσκο», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τις εικόνες που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό.

Οι φωτογραφίες της Ευγενίας Σαμαρά


Η Ευγενία Σαμαρά ποζάρει στην παραλία: «Κάμποσοι τρόποι να φωτογραφηθείς με έναν ιβίσκο»
Η Ευγενία Σαμαρά ποζάρει στην παραλία: «Κάμποσοι τρόποι να φωτογραφηθείς με έναν ιβίσκο»
Η Ευγενία Σαμαρά ποζάρει στην παραλία: «Κάμποσοι τρόποι να φωτογραφηθείς με έναν ιβίσκο»
Η Ευγενία Σαμαρά ποζάρει στην παραλία: «Κάμποσοι τρόποι να φωτογραφηθείς με έναν ιβίσκο»
15 ΣΧΟΛΙΑ

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