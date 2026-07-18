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Ο Χρήστος Μάστορας ανέβασε βίντεο από την πρώτη εμφάνισή του στο Ηρώδειο πριν από 12 χρόνια
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Χρήστος Μάστορας Ηρώδειο

Ο Χρήστος Μάστορας ανέβασε βίντεο από την πρώτη εμφάνισή του στο Ηρώδειο πριν από 12 χρόνια

Ο τραγουδιστής και το συγκρότημα Μέλισσες ανέβηκαν στη σκηνή του θεάτρου το 2014 και ερμήνευσαν εμβληματικά τραγούδια των Beatles

Ο Χρήστος Μάστορας ανέβασε βίντεο από την πρώτη εμφάνισή του στο Ηρώδειο πριν από 12 χρόνια
Ιωάννα Μαρίνου
Ένα βίντεο από το παρελθόν δημοσίευσε ο Χρήστος Μάστορας, από την πρώτη εμφάνισή του στο Ηρώδειο, πριν από 12 χρόνια, με την Καμεράτα.

Ήταν 17 Ιουλίου του 2014 όταν ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες ανέβηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή του Ηρωδείου, στη μουσική παράσταση της Καμεράτας με εμβληματικά τραγούδια των Beatles.

Ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες παρουσίασαν με τον δικό τους τρόπο μοναδικά κομμάτια, όπως το κλασικό «Yesterday» και το «The Honeymoon Song» («Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου» του Μίκη Θεοδωράκη, που είχαν διασκευάσει παλαιότερα οι Beatles).

Δείτε το βίντεο


Έκτοτε, ο Χρήστος Μάστορας εμφανίστηκε και άλλες φορές στο διεθνούς φήμης θέατρο, με πιο πρόσφατη τη sold out συναυλία - αφιέρωμα των Μέλισσες στα θρυλικά ελληνικά συγκροτήματα, το «Μαζί… οι παρέες γράφουν ιστορία», που ηχογραφήθηκε και κυκλοφορεί σε live album από την Panik Records στις streaming υπηρεσίες και σε συλλεκτικό βινύλιο.
Ιωάννα Μαρίνου

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