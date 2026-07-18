ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Εστάλη 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Η αμήχανη στιγμή ανάμεσα στον Σεθ Ρόγκεν και την Πενέλοπε Κρουζ σε ερωτική σκηνή στο The Invite: Της έλεγα «ευχαριστώ» συνέχεια, είπε ο ηθοποιός
GALA
Σεθ Ρόγκεν Πενέλοπε Κρουζ

Η αμήχανη στιγμή ανάμεσα στον Σεθ Ρόγκεν και την Πενέλοπε Κρουζ σε ερωτική σκηνή στο The Invite: Της έλεγα «ευχαριστώ» συνέχεια, είπε ο ηθοποιός

Στην ταινία ο 44χρονος υποδύεται το ζευγάρι με την Ολίβια Γουάιλντ, με τη σχέση τους να δοκιμάζεται όταν γνωρίζουν τους γείτονές τους, που παίζουν η Πενέλοπε Κρουζ και ο Έντουαρντ Νόρτον

Η αμήχανη στιγμή ανάμεσα στον Σεθ Ρόγκεν και την Πενέλοπε Κρουζ σε ερωτική σκηνή στο The Invite: Της έλεγα «ευχαριστώ» συνέχεια, είπε ο ηθοποιός
Γεωργία Κοτζιά
Μια αμήχανη στιγμή στα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Invite», όπου συμπρωταγωνιστεί με την Πενέλοπε Κρουζ αποκάλυψε ο Σεθ Ρόγκεν.

Μιλώντας στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ένιωθε νευρικός κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής τους σκηνής και κατέληξε να επαναλαμβάνει συνεχώς τη λέξη «ευχαριστώ».

Ο Ρόγκεν εξήγησε ότι στη σκηνή υπήρχε περιθώριο αυτοσχεδιασμού, κάτι που τον οδήγησε σε αυτή την αυθόρμητη αντίδραση: «Υπήρχε μια ρομαντική ένταση και φαινόταν ότι θα καταλήξουμε μαζί… και εγώ απλώς έλεγα “ευχαριστώ” συνέχεια», είπε χαρακτηριστικά.


Η σκηνοθέτρια Ολίβια Γουάιλντ φέρεται να τον ρώτησε γιατί το έκανε, με τον ίδιο να απαντά ότι ήταν απλώς μια ειλικρινής έκφραση άγχους και ευγνωμοσύνης.

Ο Ρόγκεν παραδέχτηκε επίσης ότι ένιωθε μια επιπλέον πίεση λόγω του συζύγου της Κρουζ, Χαβιέ Μπαρδέμ, αν και αστειεύτηκε πως μάλλον δεν θεωρείται «απειλή».

Το The Invite είναι μια σκοτεινή κωμωδία με τους Σεθ Ρόγκεν και Ολίβια Γουάιλντ ως παντρεμένο ζευγάρι, του οποίου η σχέση δοκιμάζεται όταν γνωρίζουν τους μυστηριώδεις γείτονές τους, που υποδύονται η Πενέλοπε Κρουζ και ο Έντουαρντ Νόρτον.

Δείτε το τρέιλερ

Κλείσιμο
The Invite | Official Trailer 2 HD | A24


Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης