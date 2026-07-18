Η αμήχανη στιγμή ανάμεσα στον Σεθ Ρόγκεν και την Πενέλοπε Κρουζ σε ερωτική σκηνή στο The Invite: Της έλεγα «ευχαριστώ» συνέχεια, είπε ο ηθοποιός
Η αμήχανη στιγμή ανάμεσα στον Σεθ Ρόγκεν και την Πενέλοπε Κρουζ σε ερωτική σκηνή στο The Invite: Της έλεγα «ευχαριστώ» συνέχεια, είπε ο ηθοποιός
Στην ταινία ο 44χρονος υποδύεται το ζευγάρι με την Ολίβια Γουάιλντ, με τη σχέση τους να δοκιμάζεται όταν γνωρίζουν τους γείτονές τους, που παίζουν η Πενέλοπε Κρουζ και ο Έντουαρντ Νόρτον
Μια αμήχανη στιγμή στα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Invite», όπου συμπρωταγωνιστεί με την Πενέλοπε Κρουζ αποκάλυψε ο Σεθ Ρόγκεν.
Μιλώντας στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ένιωθε νευρικός κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής τους σκηνής και κατέληξε να επαναλαμβάνει συνεχώς τη λέξη «ευχαριστώ».
Ο Ρόγκεν εξήγησε ότι στη σκηνή υπήρχε περιθώριο αυτοσχεδιασμού, κάτι που τον οδήγησε σε αυτή την αυθόρμητη αντίδραση: «Υπήρχε μια ρομαντική ένταση και φαινόταν ότι θα καταλήξουμε μαζί… και εγώ απλώς έλεγα “ευχαριστώ” συνέχεια», είπε χαρακτηριστικά.
Η σκηνοθέτρια Ολίβια Γουάιλντ φέρεται να τον ρώτησε γιατί το έκανε, με τον ίδιο να απαντά ότι ήταν απλώς μια ειλικρινής έκφραση άγχους και ευγνωμοσύνης.
Ο Ρόγκεν παραδέχτηκε επίσης ότι ένιωθε μια επιπλέον πίεση λόγω του συζύγου της Κρουζ, Χαβιέ Μπαρδέμ, αν και αστειεύτηκε πως μάλλον δεν θεωρείται «απειλή».
Το The Invite είναι μια σκοτεινή κωμωδία με τους Σεθ Ρόγκεν και Ολίβια Γουάιλντ ως παντρεμένο ζευγάρι, του οποίου η σχέση δοκιμάζεται όταν γνωρίζουν τους μυστηριώδεις γείτονές τους, που υποδύονται η Πενέλοπε Κρουζ και ο Έντουαρντ Νόρτον.
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Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Μιλώντας στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ένιωθε νευρικός κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής τους σκηνής και κατέληξε να επαναλαμβάνει συνεχώς τη λέξη «ευχαριστώ».
Ο Ρόγκεν εξήγησε ότι στη σκηνή υπήρχε περιθώριο αυτοσχεδιασμού, κάτι που τον οδήγησε σε αυτή την αυθόρμητη αντίδραση: «Υπήρχε μια ρομαντική ένταση και φαινόταν ότι θα καταλήξουμε μαζί… και εγώ απλώς έλεγα “ευχαριστώ” συνέχεια», είπε χαρακτηριστικά.
Seth Rogen reveals the bizarre two words he kept repeating while filming sex scene with Penelope Cruz for their kinky new comedy The Invite https://t.co/pz5tii3ldu— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 17, 2026
Η σκηνοθέτρια Ολίβια Γουάιλντ φέρεται να τον ρώτησε γιατί το έκανε, με τον ίδιο να απαντά ότι ήταν απλώς μια ειλικρινής έκφραση άγχους και ευγνωμοσύνης.
Ο Ρόγκεν παραδέχτηκε επίσης ότι ένιωθε μια επιπλέον πίεση λόγω του συζύγου της Κρουζ, Χαβιέ Μπαρδέμ, αν και αστειεύτηκε πως μάλλον δεν θεωρείται «απειλή».
Το The Invite είναι μια σκοτεινή κωμωδία με τους Σεθ Ρόγκεν και Ολίβια Γουάιλντ ως παντρεμένο ζευγάρι, του οποίου η σχέση δοκιμάζεται όταν γνωρίζουν τους μυστηριώδεις γείτονές τους, που υποδύονται η Πενέλοπε Κρουζ και ο Έντουαρντ Νόρτον.
Δείτε το τρέιλερ
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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