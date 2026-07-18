Μπόρχα Ιγκλέσιας: «Θα χαιρετήσω τον Τραμπ γιατί δεν θέλω να καταλήξω στη φυλακή»

Ο επιθετικός της Ισπανίας, Μπόρχα Ιγκλέσιας, μίλησε για το πως σκοπεύει να χαιρετήσει τον Τραμπ, στην περίπτωση που η Ισπανία κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο