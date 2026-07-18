Η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου συμμετέχει στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα
Η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου συμμετέχει στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα
Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας μίλησε για το δίλημμα που αντιμετώπισε με τη σύζυγό του για τη συμμετοχή αυτή αλλά και το θάρρος που έδειξε η νεαρή Άρια
Στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συμμετέχει η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου, Άρια, και ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας δημοσίευσε φωτογραφίες από τα γυρίσματα.
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μίλησε επίσης για το δίλημμα που αντιμετώπισε με τη σύζυγό του εάν θα έπρεπε, παρά τον φόβο τους λόγω του φάσματος του αυτισμού στο οποίο βρίσκεται η κόρη τους, να μην κόψουν τα φτερά της, αλλά και για το θάρρος με το οποίο αντιμετώπισε την εμπειρία αυτή η Άρια Παπανικολάου.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Δημήτρης Παπανικολάου έγραψε αναλυτικά: «Χθες είχαμε την χαρά, να είμαστε καλεσμένοι στην πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν στο The Mall Athens και ευχαριστούμε για αυτό τους @tanweergreece & @davlas_pr. Υπήρχε και ένας βαθύτερος λόγος. Σήμερα μοιραζόμαστε στιγμές, όχι μόνο από τη χθεσινή βραδιά, αλλά (μετά από άδεια) και από την συμμετοχή της πρέσβειρας του @ekkomed_gr @christopoulosgr για ανθρώπους με νευροδιαφορετικότητα @ariapapanikolaou. Πριν να φτάσουμε στο σήμερα, τις ημέρες των γυρισμάτων, με τη σύζυγό μου @eliariela είχαμε την συζήτηση, αν πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως ή όχι,να ανέβει νύχτα όπως ήταν αρχικά το πλάνο και με σανδάλια (εποχής) που μπορεί να γλιστράγανε, στο κάστρο της Ακροκορίνθου. Είναι φορές που γονείς σαν και εμάς συχνά προσπαθούν να ισορροπήσουν σε μια τραμπάλα, μεταξύ του δεν σου κόβω τα φτερά και του δεν θα γίνω ανεύθυνος, για την ασφάλεια σου. Η Άρια με το θάρρος πλέον που την διακρίνει, αλλά και με την λατρεία που έχει για την μυθολογία, μας έλεγε μην ανησυχείτε θα είμαι μια χαρά. Τελικά χρειάστηκε να ανέβει στο Κάστρο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μου δόθηκε στη συνέχεια άδεια να φτάσω ως τη <βάση> των γυρισμάτων, ο Κρίστοφερ Νόλαν @christophernolann ήταν εκεί, μερικοί από τους χολιγουντιανούς ηθοποιούς ήταν εκεί, αλλά δεν θα μοιραστώ κάτι επιπλέον σεβόμενος την παραγωγή και την εμπιστοσύνη, να βρεθώ εκείνη την ημέρα στα γυρίσματα».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Άρια Παπανικολάου πριν από μερικούς μήνες συμμετείχε και στη νέα ταινία του Μπραντ Πιτ, τα γυρίσματα της οποίας πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.
Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για τη χολιγουντιανή παραγωγή «The Riders», πολλά από τα γυρίσματα της οποίας έγιναν σε 'Υδρα, Χαλκίδα, Νέα Μάκρη, Μενίδι και Πεντέλη, είπε: «Ήταν σαν περιπέτεια και μου αρέσει να το κάνω».
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μίλησε επίσης για το δίλημμα που αντιμετώπισε με τη σύζυγό του εάν θα έπρεπε, παρά τον φόβο τους λόγω του φάσματος του αυτισμού στο οποίο βρίσκεται η κόρη τους, να μην κόψουν τα φτερά της, αλλά και για το θάρρος με το οποίο αντιμετώπισε την εμπειρία αυτή η Άρια Παπανικολάου.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Δημήτρης Παπανικολάου έγραψε αναλυτικά: «Χθες είχαμε την χαρά, να είμαστε καλεσμένοι στην πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν στο The Mall Athens και ευχαριστούμε για αυτό τους @tanweergreece & @davlas_pr. Υπήρχε και ένας βαθύτερος λόγος. Σήμερα μοιραζόμαστε στιγμές, όχι μόνο από τη χθεσινή βραδιά, αλλά (μετά από άδεια) και από την συμμετοχή της πρέσβειρας του @ekkomed_gr @christopoulosgr για ανθρώπους με νευροδιαφορετικότητα @ariapapanikolaou. Πριν να φτάσουμε στο σήμερα, τις ημέρες των γυρισμάτων, με τη σύζυγό μου @eliariela είχαμε την συζήτηση, αν πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως ή όχι,να ανέβει νύχτα όπως ήταν αρχικά το πλάνο και με σανδάλια (εποχής) που μπορεί να γλιστράγανε, στο κάστρο της Ακροκορίνθου. Είναι φορές που γονείς σαν και εμάς συχνά προσπαθούν να ισορροπήσουν σε μια τραμπάλα, μεταξύ του δεν σου κόβω τα φτερά και του δεν θα γίνω ανεύθυνος, για την ασφάλεια σου. Η Άρια με το θάρρος πλέον που την διακρίνει, αλλά και με την λατρεία που έχει για την μυθολογία, μας έλεγε μην ανησυχείτε θα είμαι μια χαρά. Τελικά χρειάστηκε να ανέβει στο Κάστρο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μου δόθηκε στη συνέχεια άδεια να φτάσω ως τη <βάση> των γυρισμάτων, ο Κρίστοφερ Νόλαν @christophernolann ήταν εκεί, μερικοί από τους χολιγουντιανούς ηθοποιούς ήταν εκεί, αλλά δεν θα μοιραστώ κάτι επιπλέον σεβόμενος την παραγωγή και την εμπιστοσύνη, να βρεθώ εκείνη την ημέρα στα γυρίσματα».
Δείτε τις φωτογραφίες
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Η Άρια Παπανικολάου πριν από μερικούς μήνες συμμετείχε και στη νέα ταινία του Μπραντ Πιτ, τα γυρίσματα της οποίας πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.
Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για τη χολιγουντιανή παραγωγή «The Riders», πολλά από τα γυρίσματα της οποίας έγιναν σε 'Υδρα, Χαλκίδα, Νέα Μάκρη, Μενίδι και Πεντέλη, είπε: «Ήταν σαν περιπέτεια και μου αρέσει να το κάνω».
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