Συνελήφθη άντρας που έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στις πύλες της έπαυλης της Μπιγιονσέ και του Jay-Z
Συνελήφθη άντρας που έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στις πύλες της έπαυλης της Μπιγιονσέ και του Jay-Z
Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η τραγουδίστρια και ο ράπερ βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού
Αναστάτωση προκλήθηκε στην πολυτελή κατοικία των Μπιγιονσέ και Jay-Z, όταν ένας άντρας συνελήφθη αφού έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στις πύλες της έπαυλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο 63χρονος οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και προσέκρουσε στις μηχανικές πύλες, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Στη συνέχεια συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, καθώς ανέφερε πόνους.
Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άντρας να αντιμετώπιζε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, καθώς φέρεται να ήταν αποπροσανατολισμένος. Όπως δήλωσαν αστυνομικοί, δεν υπήρξαν απειλές ούτε ενδείξεις ότι γνώριζε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του σπιτιού.
Λίγο πριν το περιστατικό, αναφέρεται πως είχε σταματήσει σε άλλο σπίτι της περιοχής αναζητώντας μια γυναίκα που δεν διέμενε εκεί, ενισχύοντας το σενάριο σύγχυσης.
Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η τραγουδίστρια και ο ράπερ βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού.
Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το όχημα του δράστη έχει κατασχεθεί.
Το ζευγάρι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απέκτησε την παραθαλάσσια έπαυλη στην περιοχή Χάμπτονς το 2017 έναντι 26 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ακίνητο εκτείνεται σε περίπου 12.000 τετραγωνικά και διαθέτει επτά υπνοδωμάτια, εννέα μπάνια, βιβλιοθήκη, μεγάλους χώρους υποδοχής και ανοιχτή κουζίνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο 63χρονος οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και προσέκρουσε στις μηχανικές πύλες, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Στη συνέχεια συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, καθώς ανέφερε πόνους.
Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άντρας να αντιμετώπιζε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, καθώς φέρεται να ήταν αποπροσανατολισμένος. Όπως δήλωσαν αστυνομικοί, δεν υπήρξαν απειλές ούτε ενδείξεις ότι γνώριζε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του σπιτιού.
Man arrested after crashing into front gate of Jay-Z and Beyonce's East Hampton mansion https://t.co/b0NvMveb3J— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 18, 2026
Λίγο πριν το περιστατικό, αναφέρεται πως είχε σταματήσει σε άλλο σπίτι της περιοχής αναζητώντας μια γυναίκα που δεν διέμενε εκεί, ενισχύοντας το σενάριο σύγχυσης.
Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η τραγουδίστρια και ο ράπερ βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού.
Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το όχημα του δράστη έχει κατασχεθεί.
Το ζευγάρι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απέκτησε την παραθαλάσσια έπαυλη στην περιοχή Χάμπτονς το 2017 έναντι 26 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ακίνητο εκτείνεται σε περίπου 12.000 τετραγωνικά και διαθέτει επτά υπνοδωμάτια, εννέα μπάνια, βιβλιοθήκη, μεγάλους χώρους υποδοχής και ανοιχτή κουζίνα.
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