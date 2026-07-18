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Η Εβελίνα Σκίτσκο του GNTM δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, το βίντεο με τις αντιδράσεις των συγγενών και των φίλων της
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Εβελίνα Σκίτσκο πρόταση γάμου GNTM

Η Εβελίνα Σκίτσκο του GNTM δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, το βίντεο με τις αντιδράσεις των συγγενών και των φίλων της

Το μοντέλο ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα με μία φωτογραφία αγκαλιά με τον σύντροφό της και το δαχτυλίδι που της χάρισε

Η Εβελίνα Σκίτσκο του GNTM δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, το βίντεο με τις αντιδράσεις των συγγενών και των φίλων της
Γεωργία Κοτζιά
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Πρόταση γάμου δέχτηκε η Εβελίνα Σκίτσκο, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM το 2018, και μοιράστηκε με τους followers της ένα βίντεο με τις αντιδράσεις των συγγενών και των φίλων της όταν τους το ανακοίνωσε.

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με τον σύντροφό της στην αγκαλιά της, δείχνοντας παράλληλα το χέρι της και το δαχτυλίδι της πρότασης, σημειώνοντας στη λεζάντα: «I guess we are locked in», εκφράζοντας πως η σχέση τους επισημοποιήθηκε.

Δείτε τη φωτογραφία


Στη συνέχεια, έκανε και μία δεύτερη ανάρτηση, ανεβάζοντας το βίντεο όπου έδειχνε το δαχτυλίδι της και στα αγαπημένα της πρόσωπα μέσω βιντεοκλήσης, ανακοινώνοντάς τους τα ευχάριστα. Πολλοί έμειναν με το στόμα ανοιχτό και άλλοι φώναζαν από ενθουσιασμό, με την Εβελίνα Σκίτσκο να δηλώνει πως πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα της post: «Το πιο αγαπημένο βίντεο που έχω επεξεργαστεί μέχρι τώρα», έγραψε.

Δείτε το βίντεο


Το μοντέλο έχει αποκτήσει μία κόρη από προηγούμενη σχέση της, η οποία σήμερα είναι οκτώ ετών.
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ

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