Ο Χρήστος Μάστορας τραγούδησε το «Μαργαρίτα» στα ισπανικά: Το αγαπώ, σχολίασε η Σεσίλια Κρουλ
Ο Χρήστος Μάστορας τραγούδησε το «Μαργαρίτα» στα ισπανικά: Το αγαπώ, σχολίασε η Σεσίλια Κρουλ
Ο καλλιτέχνης μοιράστηκε μια διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού του
Το σχόλιο της Σεσίλια Κρουλ προκάλεσε η ερμηνεία του τραγουδιού «Μαργαρίτα» στα ισπανικά από τον Χρήστο Μάστορα, με την τραγουδίστρια να γράφει σε ανάρτησή του «το αγαπώ».
Ο καλλιτέχνης μοιράστηκε μια διαφορετική εκδοχή του κομματιού του, δημοσιεύοντας την Τετάρτη 1η Ιουλίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίστηκε να κρατάει μια κιθάρα και να τραγουδάει το «Μαργαρίτα» στα ισπανικά. Μάλιστα, ο Χρήστος Μάστορας ρώτησε τους ακολουθούς του σχετικά με τις εντυπώσεις τους, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Πώς σας φαίνεται στα ισπανικά;».
Ανάμεσα σε όσους απάντησαν ήταν και η Ισπανίδα τραγουδίστρια, η οποία έδειξε να εντυπωσιάζεται με τη συγκεκριμένη ερμηνεία. «Το αγαπώ! Πάμε να το κάνουμε» έγραψε με τον καλλιτέχνη να απαντάει «Ω Θεέ μου».
Δείτε το βίντεο και το σχόλιό της
Η Ισπανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, Σεσίλια Κρουλ γνωστή κυρίως για τη χαρακτηριστική φωνή της και τη συμμετοχή της σε διεθνείς μουσικές παραγωγές, έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη διασκευή του τραγουδιού «My Life Is Going On», το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως βασικό θέμα της επιτυχημένης σειράς «La Casa de Papel».
Ακούστε το «My Life Is Going On»
Ο καλλιτέχνης μοιράστηκε μια διαφορετική εκδοχή του κομματιού του, δημοσιεύοντας την Τετάρτη 1η Ιουλίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίστηκε να κρατάει μια κιθάρα και να τραγουδάει το «Μαργαρίτα» στα ισπανικά. Μάλιστα, ο Χρήστος Μάστορας ρώτησε τους ακολουθούς του σχετικά με τις εντυπώσεις τους, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Πώς σας φαίνεται στα ισπανικά;».
Ανάμεσα σε όσους απάντησαν ήταν και η Ισπανίδα τραγουδίστρια, η οποία έδειξε να εντυπωσιάζεται με τη συγκεκριμένη ερμηνεία. «Το αγαπώ! Πάμε να το κάνουμε» έγραψε με τον καλλιτέχνη να απαντάει «Ω Θεέ μου».
Δείτε το βίντεο και το σχόλιό της
Η Ισπανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, Σεσίλια Κρουλ γνωστή κυρίως για τη χαρακτηριστική φωνή της και τη συμμετοχή της σε διεθνείς μουσικές παραγωγές, έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη διασκευή του τραγουδιού «My Life Is Going On», το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως βασικό θέμα της επιτυχημένης σειράς «La Casa de Papel».
Ακούστε το «My Life Is Going On»
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