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Νίκη Παλληκαράκη για Μάρω Κοντού: Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα, αφήνει τεράστιο αποτύπωμα
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Μάρω Κοντού Νίκη Παλληκαράκη Κηδεία

Νίκη Παλληκαράκη για Μάρω Κοντού: Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα, αφήνει τεράστιο αποτύπωμα

Ήταν ένας ευφυέστατος άνθρωπος και νοητικά και συναισθηματικά, πρόσθεσε η ηθοποιός

Νίκη Παλληκαράκη για Μάρω Κοντού: Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα, αφήνει τεράστιο αποτύπωμα
Ιωάννα Μαρίνου
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Τη Μάρω Κοντού αποχαιρέτισε η Νίκη Παλληκαράκη, τονίζοντας πως η σπουδαία ηθοποιός υπήρξε «ένα δώρο για όλη την Ελλάδα», ενώ υπογράμμισε ότι το αποτύπωμα που αφήνει είναι τεράστιο.

Η ηθοποιός είπε το δικό της αντίο στη Μάρω Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε η κηδεία της, με τη Νίκη Παλληκαράκη να μιλάει με λόγια θαυμασμού για την εκλιπούσα τόσο σε δηλώσεις της, όσο και στον επικήδειο που εκφώνησε.

Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής Live You ότι η Μάρω Κοντού υπήρξε ένας άνθρωπος με σπάνια καλλιέργεια, υψηλή νοημοσύνη και βαθύ συναισθηματισμό, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους τη γνώρισαν και την αγάπησαν. 

«Της άρεσε να λέει, φιλοσοφική τοποθέτηση, ότι είναι περαστική. Δεν υπήρξε καθόλου περαστική, γιατί το αποτύπωμα που έχει αφήσει σε όλους μας είναι τεράστιο. Και είναι από τους ανθρώπους, που σας ομολογώ, σπάνια συνυπάρχει τόση καλλιέργεια, τόση μόρφωση, τόσο υψηλό επίπεδο νόησης και υψηλό συναισθηματισμού» δήλωσε η Νίκη Παλληκαράκη και συμπλήρωσε: «Ήταν ένας ευφυέστατος άνθρωπος και νοητικά και συναισθηματικά και αυτό είναι ένα τεράστιο αποτύπωμα. Ήταν τόσο ταλαντούχος και φωτεινός άνθρωπος. Θα την αγαπάμε και νομίζω όλη η Ελλάδα, ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα, για όλους μας».

Δείτε το βίντεο



Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή Τετάρτη 15 Ιουλίου, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Η ηθοποιός νοσηλευόταν στον «Άγιο Σάββα», ενώ στις 15 Ιουνίου είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο «Αττικόν» λόγω πνευμονολογικού προβλήματος.

Το ύστατο χαίρε στη Μάρω Κοντού είπαν με επικήδειους λόγους ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άντζελα Γκερέκου, η Νίκη Παλληκαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου.

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Νίκη Παλληκαράκη για Μάρω Κοντού: Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα, αφήνει τεράστιο αποτύπωμα
Με δάκρυα στα μάτια ο επικήδειος της Νίκης Παλληκαράκη
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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