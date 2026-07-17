Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.
Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»
Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»
Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
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Μια ιδιαίτερα σημαντική βραδιά για τη BSB και τον Όμιλο B&F που εκπροσωπεί τα δημοφιλή fashion brands BSB και LYNNE αποτέλεσε η φετινή τελετή απονομής των «Πρωταγωνιστών της Ελληνικής Οικονομίας», όπου τιμήθηκαν τόσο η επιχειρηματική πορεία του Ομίλου όσο και οι άνθρωποι που βρίσκονται διαχρονικά στο τιμόνι της ανάπτυξής του.
Η Πρόεδρος και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ομίλου B&F, Σοφία Μπιθαρά, τιμήθηκε με το Αριστείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, σε αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς της στην επιχειρηματικότητα, της ηγετικής της παρουσίας και της διαρκούς συμβολής της στην εξέλιξη της BSB και συνολικά του Ομίλου.
Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου B&F, Βασίλης Μπιθαράς, παρέλαβε το βραβείο που απονεμήθηκε στον Όμιλο B&F στην κατηγορία «Βιομηχανία Ένδυσης», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία, τη σταθερή ανάπτυξη και τη σημαντική παρουσία του Ομίλου στην ελληνική και διεθνή αγορά της μόδας.
Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη, διαμορφώνοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές σε όλο τον κόσμο.
Κατά την παραλαβή των βραβείων, τόσο η κα Σοφία Μπιθαρά όσο και ο κ. Βασίλης Μπιθαράς υπογράμμισαν ότι οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στην οικογένεια του Ομίλου B&F, η οποία διαχρονικά στηρίζει και συμμετέχει ενεργά στην πορεία και την εξέλιξή του, καθώς και σε όλους τους ανθρώπους που με την αφοσίωση, την αγάπη, τη δημιουργικότητα, το ταλέντο και την καθημερινή τους προσπάθεια συμβάλλουν καθοριστικά στην κοινή επιτυχία.
Με ιδιαίτερη χαρά μοιραζόμαστε μαζί σας στιγμές από αυτή τη σημαντική βραδιά, μέσα από το αφιερωματικό βίντεο που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της τελετής, καθώς και από την τηλεοπτική κάλυψη της εκδήλωσης από τον ANT1.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εργαζομένους, συνεργάτες, προμηθευτές και φίλους της BSB και της LYNNE στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την εμπιστοσύνη και τη διαχρονική τους συνεργασία. Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν μια κοινή επιτυχία και μας δίνουν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσουμε να δημιουργούμε, να εξελισσόμαστε και να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και υπευθυνότητα.
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