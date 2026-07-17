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Ο Ορφέας Αυγουστίδης θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά: Η σύζυγός του πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά, δείτε φωτογραφία
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Ορφέας Αυγουστίδης Γεωργία Κρασσά Εγκυμοσύνη

Ο Ορφέας Αυγουστίδης θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά: Η σύζυγός του πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά, δείτε φωτογραφία

Ο ηθοποιός και η Γεωργία Κρασσά μέσω μίας δημόσιας εμφάνισης έκαναν γνωστό ότι περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

Ο Ορφέας Αυγουστίδης θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά: Η σύζυγός του πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πατέρας για δεύτερη φορά θα γίνει ο Ορφέας Αυγουστίδης, όπως έγινε γνωστό μέσω της εμφάνισης της συζύγου του, Γεωργίας Κρασσά με φουσκωμένη κοιλιά.

Το ζευγάρι βρέθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου στην ελληνική πρεμιέρα της ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, με τη σύζυγο του ηθοποιού να ποζάρει στον φακό, ανακοινώνοντας με τον τρόπο αυτό πως σε λίγους μήνες θα αποκτήσουν το δεύτερό τους παιδί.

Δείτε τη φωτογραφία

Ο Ορφέας Αυγουστίδης θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά: Η σύζυγός του πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά, δείτε φωτογραφία
Ορφέας Αυγουστίδης με τη σύζυγό του

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, Αχιλλέα τον Απρίλιο του 2021. Λίγους μήνες αργότερα τον Ιούνιο του 2022 πραγματοποίησε τον γάμο του.

Σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Ορφέας Αυγουστίδης τον Φεβρουάριο στην εκπομπή Buongiorno, είχε αναφέρει πως ήταν έτοιμος να μεγαλώσει την οικογένειά του. Πιο συγκεκριμένα, είχε πει: «Είμαι έτοιμος για ένα δεύτερο παιδί. Τα πράγματα δεν είναι 100% στο χέρι σου σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα μας έκανε χαρούμενους και νομίζω και τον Αχιλλέα».
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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