Το τηλεφώνημα του Μπεν Άφλεκ στον Ματ Ντέιμον μόλις είδε την «Οδύσσεια» και η αντίδρασή του για την ταινία: Το περίμενα 45 χρόνια αυτό, είπε ο ηθοποιός
Το τηλεφώνημα του Μπεν Άφλεκ στον Ματ Ντέιμον μόλις είδε την «Οδύσσεια» και η αντίδρασή του για την ταινία: Το περίμενα 45 χρόνια αυτό, είπε ο ηθοποιός
Είναι μία από τις μεγαλύτερες αγάπες της ζωής μου ο Μπεν Άφλεκ, πρόσθεσε ο πρωταγωνιστής της κινηματογραφικής μεταφοράς του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν
Ένα τηλέφωνημα έκανε ο Μπεν Άφλεκ στον Ματ Ντέιμον αφού παρακολούθησε την «Οδύσσεια», με τον ηθοποιό να δηλώνει πως το περίμενε 45 χρόνια, όσο δηλαδή διαρκεί και η φιλία τους.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο MTV UK, ο ηθοποιός δήλωσε αρχικά πως οι δύο τους έχουν περάσει πολλά μαζί και πως ο Μπεν Άφλεκ είναι πολύ σημαντικός για εκείνον: «Έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί σε αυτή τη φιλία των 45 χρόνων. Είναι μία από τις μεγάλες αγάπες της ζωής μου, αυτό μπορώ να πω για τον Μπεν», είπε.
Όταν ρωτήθηκε πώς αντέδρασε όταν παρακολούθησε την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν στην οποία ο ίδιος πρωταγωνιστεί, ο Ματ Ντέιμον επισήμανε: «Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από εκείνον που νομίζω πως περίμενα να λάβω για 45 χρόνια» και πρόσθεσε: «Μιλούσε ασταμάτητα για μία ώρα, σαν να είχε παρακολουθήσει την ταινία πολλές φορές. Ήταν σαν να είχε δει την ταινία 20 φορές. Κατάλαβε τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια, με κάποιον τρόπο τα είχε απορροφήσει όλα σε μία μόνο προβολή».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αποκάλυψε πώς αντέδρασε η δεύτερη κόρη του Ιζαμπέλα παρακολουθώντας την ταινία: «Μου είπε “Μπαμπά, είμαι περήφανη για σένα”».
Όπως εξήγησε, η νεαρή είναι αυστηρή κριτής του και όταν ο ίδιος είχε παίξει στην ταινία «Το Σινικό Τείχος», η άποψή της δεν ήταν τόσο θετική όσο αυτή τη φορά: «Είναι ένα παιδί που όταν έκανα την ταινία “Το Σινικό Τείχος” -την αποκαλεί “Το Τείχος”- μου είπε “Μπαμπά, δεν υπάρχει τίποτα σπουδαίο σε αυτή την ταινία”», ανέφερε.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο MTV UK, ο ηθοποιός δήλωσε αρχικά πως οι δύο τους έχουν περάσει πολλά μαζί και πως ο Μπεν Άφλεκ είναι πολύ σημαντικός για εκείνον: «Έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί σε αυτή τη φιλία των 45 χρόνων. Είναι μία από τις μεγάλες αγάπες της ζωής μου, αυτό μπορώ να πω για τον Μπεν», είπε.
Όταν ρωτήθηκε πώς αντέδρασε όταν παρακολούθησε την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν στην οποία ο ίδιος πρωταγωνιστεί, ο Ματ Ντέιμον επισήμανε: «Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από εκείνον που νομίζω πως περίμενα να λάβω για 45 χρόνια» και πρόσθεσε: «Μιλούσε ασταμάτητα για μία ώρα, σαν να είχε παρακολουθήσει την ταινία πολλές φορές. Ήταν σαν να είχε δει την ταινία 20 φορές. Κατάλαβε τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια, με κάποιον τρόπο τα είχε απορροφήσει όλα σε μία μόνο προβολή».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αποκάλυψε πώς αντέδρασε η δεύτερη κόρη του Ιζαμπέλα παρακολουθώντας την ταινία: «Μου είπε “Μπαμπά, είμαι περήφανη για σένα”».
Όπως εξήγησε, η νεαρή είναι αυστηρή κριτής του και όταν ο ίδιος είχε παίξει στην ταινία «Το Σινικό Τείχος», η άποψή της δεν ήταν τόσο θετική όσο αυτή τη φορά: «Είναι ένα παιδί που όταν έκανα την ταινία “Το Σινικό Τείχος” -την αποκαλεί “Το Τείχος”- μου είπε “Μπαμπά, δεν υπάρχει τίποτα σπουδαίο σε αυτή την ταινία”», ανέφερε.
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