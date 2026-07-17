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Η Γκουίνεθ Πάλτροου έβγαλε την πετσέτα της και έμεινε γυμνή σε διαφημιστικό σποτ
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Γκουίνεθ Πάλτροου Διαφήμιση

Η Γκουίνεθ Πάλτροου έβγαλε την πετσέτα της και έμεινε γυμνή σε διαφημιστικό σποτ

Το κλιπ δέκα δευτερολέπτων δημοσιεύτηκε στον προσωπικό λογαριασμό της ηθοποιού στο Instagram

Η Γκουίνεθ Πάλτροου έβγαλε την πετσέτα της και έμεινε γυμνή σε διαφημιστικό σποτ
Ιωάννα Μαρίνου
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Σε ένα αποκαλυπτικό διαφημιστικό σποτ πρωταγωνιστεί η Γκουίνεθ Πάλτροου, καθώς εμφανίζεται σε βίντεο να πετάει την πετσέτα που είχε τυλίξει το σώμα της και να παραμένει γυμνή.

Η ηθοποιός αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο σε ένα βίντεο 10 δευτερολέπτων για τη σειρά προϊόντων ομορφιάς της εταιρείας της, προαναγγέλλοντας την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος. Στο κλιπ που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 16 Ιουλίου, η Πάλτροου εμφανίζεται τυλιγμένη με μια λευκή πετσέτα, κρατώντας το κινητό της, ενώ βρισκόταν σε έναν κήπο με λουλούδια. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αφήνει την πετσέτα να πέσει, ενώ παρουσιάζεται η γυμνή πίσω όψη του σώματός της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Θέλετε να κάνετε ντους μαζί μας; Η επόμενη προσθήκη στην καθημερινή σας ρουτίνα έρχεται σύντομα, από το Goop Beauty».

Δείτε το βίντεο


Σύμφωνα με τη βιογραφία «Gwyneth: The Biography» της συγγραφέα Έιμι Όντελ, που κυκλοφόρησε το 2025, η ιδέα για τη δημιουργία της συγκεκριμένης εταιρείας γεννήθηκε λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της Πάλτροου, από καρκίνο στον λαιμό το 2002. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, έπειτα από μια περιπέτεια με την υγεία της, η ηθοποιός άρχισε να συμβουλεύεται διαφορετικούς γιατρούς, επιδιώκοντας να βελτιστοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον τρόπο ζωής της.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ίδρυσε το Goop το 2008, αρχικά ως ένα ενημερωτικό newsletter με συμβουλές γύρω από ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Στη συνέχεια, η επιχείρηση εξελίχθηκε σε έναν όμιλο ευεξίας, λανσάροντας σειρά καλλυντικών, αλλά και αλυσίδα υγιεινών γευμάτων.
Ιωάννα Μαρίνου
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