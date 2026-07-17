Η συγκινητική ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν για τη γιαγιά της που έφυγε από τη ζωή: Ήσουν το ασφαλές μου καταφύγιο
Η συγκινητική ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν για τη γιαγιά της που έφυγε από τη ζωή: Ήσουν το ασφαλές μου καταφύγιο
Η Μέρι Τζο Σάνον άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών όπως ανακοίνωσε η Κρις Τζένερ την Πέμπτη 16 Ιουλίου
Με μία συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτισε τη γιαγιά της που έφυγε από τη ζωή η Κιμ Καρντάσιαν, δηλώνοντας πως ήταν το ασφαλές της «καταφύγιο».
Η είδηση για τον θάνατο της Μέρι Τζο Σάνον σε ηλικία 91 ετών έγινε γνωστή την Πέμπτη 16 Ιουλίου, μέσα από ένα post της Κρις Τζένερ, κατά το οποίο μιλούσε για όλα όσα διδάχτηκε από τη μητέρα της, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη της για την απώλειά της.
Η Κιμ Καρντάσιαν με τη σειρά της, δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram κοινές τους φωτογραφίες και στη λεζάντα σημείωσε: «Γλυκιά μου γιαγιά MJ, η καλύτερή μου φίλη, η παρέα μου για κουτσομπολιά, η αιώνια "δίδυμή" μου... Μας δίδαξες όλους τη σημασία της οικογένειας και αυτές οι αξίες είναι κάτι που θα κουβαλάμε για πάντα. Ήσουν η γυναίκα που μου έδειξε τι σημαίνει να είσαι μια εργατική επιχειρηματίας. Μου έδωσες την πρώτη μου δουλειά στο κατάστημά σου στο Σαν Ντιέγκο και μου δίδαξες μαθήματα για την εργατικότητα, τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση που κουβαλάω μαζί μου από τότε. Πάντα πίστευες σε μένα, με στήριζες και ήσουν το ασφαλές μου καταφύγιο. Ήσουν πραγματικά η "μητριάρχης" της οικογένειάς μας και η αγάπη σου είναι πλεγμένη μέσα σε όλους μας. Ξέρω ότι τώρα βρίσκεσαι σε γαλήνη. Δώσε μια αγκαλιά στον παππού Χάρι, στη θεία Κάρεν και στον μπαμπά μου από μένα. Θα είσαι πάντα κομμάτι μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ και θα μου λείπεις για πάντα και για πάντα. ΕΙΣΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ. Ξέρω ότι είσαι εκεί ψηλά στον παράδεισο και κοιτάς όλες τις αναρτήσεις μας στο Instagram με εσένα, από τον "μυστικό" σου finsta λογαριασμό που χρησιμοποιούσες πάντα, χαχα».
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Η ανάρτηση της Κρις Τζένερ για τον θάνατο της μητέρας της
«Σήμερα αποχαιρετήσαμε την πανέμορφη μαμά μου. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν όσα σήμαινε για εμένα ή τη συντριβή που νιώθω επειδή πρέπει να της πω αντίο», έγραψε αρχικά η Κρις Τζένερ στο Instagram, γνωστοποιώντας τον θάνατο της μητέρας της.
Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε: «Η μητέρα μου ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας. Μου έμαθε όλα όσα έχουν πραγματικά σημασία: να αγαπάς με όλη σου τη δύναμη την οικογένειά σου, να είσαι καλός, να στέκεσαι δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάς και να μη θεωρείς ποτέ δεδομένη ούτε μία στιγμή μαζί τους. Μας έμαθε ότι η οικογένεια είναι τα πάντα. Μας έδειξε πώς να αγαπάμε χωρίς όρους και πώς να βρίσκουμε χαρά στις μικρές στιγμές. Μου έδειξε πώς να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και πίστη».
Η Κρις Τζένερ εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της προς τη μητέρα της για τις θυσίες που έκανε για χάρη της: «Μαμά, σε ευχαριστώ για κάθε θυσία που έκανες, για κάθε σοφή συμβουλή που μοιράστηκες μαζί μας και για κάθε στιγμή κατά την οποία μας αγάπησες τόσο ολοκληρωτικά. Θα μου λείψουν οι καθημερινές μας συζητήσεις, το χαμόγελό σου, το γέλιο σου. Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει, όμως βρίσκουμε παρηγοριά στη σκέψη ότι μια αγάπη σαν τη δική σου δεν μας εγκαταλείπει ποτέ πραγματικά. Η αγάπη σου θα συνεχίσει να ζει μέσα στην οικογένειά μας, στις παραδόσεις μας, σε κάθε στιγμή που περνάμε μαζί και σε κάθε ζωή που άγγιξες».
Όπως επισήμανε, στα πρόσωπα των οικείων της θα βλέπει ακόμη πτυχές της μητέρας της: «Όταν κοιτάζω τα παιδιά και τα εγγόνια μου, θα βλέπω για πάντα κομμάτια σου μέσα σε όλους μας. Δεν υπάρχει πλευρά του εαυτού μου που να μην έχει διαμορφωθεί από εσένα. Και αν έχω κάνει κάτι σωστό σε αυτόν τον κόσμο, είναι επειδή πέρασα τη ζωή μου προσπαθώντας να ζω με τρόπο που θα σε έκανε περήφανη», πρόσθεσε.
Κλείνοντας η Κρις Τζένερ δήλωσε: «Κάθε ανάμνηση, κάθε στιγμή, κάθε ευλογία υπήρξε χάρη σε εσένα και θα ευχαριστώ για πάντα τον Θεό, κάθε μέρα, που σε έκανε μαμά μου. Η καρδιά μου έχει γίνει χίλια κομμάτια. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες τα πιο όμορφα παιδικά χρόνια και, Θεέ μου, τι όμορφη και ευλογημένη ζωή ήταν αυτή. Θα σε αγαπώ για πάντα, μαμά. Σε ευχαριστώ που μας έδωσες τα πάντα».
Η είδηση για τον θάνατο της Μέρι Τζο Σάνον σε ηλικία 91 ετών έγινε γνωστή την Πέμπτη 16 Ιουλίου, μέσα από ένα post της Κρις Τζένερ, κατά το οποίο μιλούσε για όλα όσα διδάχτηκε από τη μητέρα της, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη της για την απώλειά της.
Η Κιμ Καρντάσιαν με τη σειρά της, δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram κοινές τους φωτογραφίες και στη λεζάντα σημείωσε: «Γλυκιά μου γιαγιά MJ, η καλύτερή μου φίλη, η παρέα μου για κουτσομπολιά, η αιώνια "δίδυμή" μου... Μας δίδαξες όλους τη σημασία της οικογένειας και αυτές οι αξίες είναι κάτι που θα κουβαλάμε για πάντα. Ήσουν η γυναίκα που μου έδειξε τι σημαίνει να είσαι μια εργατική επιχειρηματίας. Μου έδωσες την πρώτη μου δουλειά στο κατάστημά σου στο Σαν Ντιέγκο και μου δίδαξες μαθήματα για την εργατικότητα, τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση που κουβαλάω μαζί μου από τότε. Πάντα πίστευες σε μένα, με στήριζες και ήσουν το ασφαλές μου καταφύγιο. Ήσουν πραγματικά η "μητριάρχης" της οικογένειάς μας και η αγάπη σου είναι πλεγμένη μέσα σε όλους μας. Ξέρω ότι τώρα βρίσκεσαι σε γαλήνη. Δώσε μια αγκαλιά στον παππού Χάρι, στη θεία Κάρεν και στον μπαμπά μου από μένα. Θα είσαι πάντα κομμάτι μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ και θα μου λείπεις για πάντα και για πάντα. ΕΙΣΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ. Ξέρω ότι είσαι εκεί ψηλά στον παράδεισο και κοιτάς όλες τις αναρτήσεις μας στο Instagram με εσένα, από τον "μυστικό" σου finsta λογαριασμό που χρησιμοποιούσες πάντα, χαχα».
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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανάρτηση της Κρις Τζένερ για τον θάνατο της μητέρας της
«Σήμερα αποχαιρετήσαμε την πανέμορφη μαμά μου. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν όσα σήμαινε για εμένα ή τη συντριβή που νιώθω επειδή πρέπει να της πω αντίο», έγραψε αρχικά η Κρις Τζένερ στο Instagram, γνωστοποιώντας τον θάνατο της μητέρας της.
Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε: «Η μητέρα μου ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας. Μου έμαθε όλα όσα έχουν πραγματικά σημασία: να αγαπάς με όλη σου τη δύναμη την οικογένειά σου, να είσαι καλός, να στέκεσαι δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάς και να μη θεωρείς ποτέ δεδομένη ούτε μία στιγμή μαζί τους. Μας έμαθε ότι η οικογένεια είναι τα πάντα. Μας έδειξε πώς να αγαπάμε χωρίς όρους και πώς να βρίσκουμε χαρά στις μικρές στιγμές. Μου έδειξε πώς να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και πίστη».
Η Κρις Τζένερ εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της προς τη μητέρα της για τις θυσίες που έκανε για χάρη της: «Μαμά, σε ευχαριστώ για κάθε θυσία που έκανες, για κάθε σοφή συμβουλή που μοιράστηκες μαζί μας και για κάθε στιγμή κατά την οποία μας αγάπησες τόσο ολοκληρωτικά. Θα μου λείψουν οι καθημερινές μας συζητήσεις, το χαμόγελό σου, το γέλιο σου. Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει, όμως βρίσκουμε παρηγοριά στη σκέψη ότι μια αγάπη σαν τη δική σου δεν μας εγκαταλείπει ποτέ πραγματικά. Η αγάπη σου θα συνεχίσει να ζει μέσα στην οικογένειά μας, στις παραδόσεις μας, σε κάθε στιγμή που περνάμε μαζί και σε κάθε ζωή που άγγιξες».
Όπως επισήμανε, στα πρόσωπα των οικείων της θα βλέπει ακόμη πτυχές της μητέρας της: «Όταν κοιτάζω τα παιδιά και τα εγγόνια μου, θα βλέπω για πάντα κομμάτια σου μέσα σε όλους μας. Δεν υπάρχει πλευρά του εαυτού μου που να μην έχει διαμορφωθεί από εσένα. Και αν έχω κάνει κάτι σωστό σε αυτόν τον κόσμο, είναι επειδή πέρασα τη ζωή μου προσπαθώντας να ζω με τρόπο που θα σε έκανε περήφανη», πρόσθεσε.
Κλείνοντας η Κρις Τζένερ δήλωσε: «Κάθε ανάμνηση, κάθε στιγμή, κάθε ευλογία υπήρξε χάρη σε εσένα και θα ευχαριστώ για πάντα τον Θεό, κάθε μέρα, που σε έκανε μαμά μου. Η καρδιά μου έχει γίνει χίλια κομμάτια. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες τα πιο όμορφα παιδικά χρόνια και, Θεέ μου, τι όμορφη και ευλογημένη ζωή ήταν αυτή. Θα σε αγαπώ για πάντα, μαμά. Σε ευχαριστώ που μας έδωσες τα πάντα».
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