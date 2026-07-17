ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Εστάλη 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Ο Μπομπ Ντίλαν ανακοίνωσε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο
GALA
Μπομπ Ντίλαν Περιοδεία Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Μπομπ Ντίλαν ανακοίνωσε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το τουρ του εμβληματικού τραγουδοποιού θα ξεκινήσει στις 25 Νοεμβρίου

Ο Μπομπ Ντίλαν ανακοίνωσε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει ο Μπομπ Ντίλαν για μια νέα σειρά συναυλιών, η οποία περιλαμβάνει πέντε εμφανίσεις στο Λονδίνο το 2026.

Ο εμβληματικός τραγουδοποιός θα συνεχίσει το τουρ του τον Νοέμβριο, μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης περιοδείας του «Rough And Rowdy Ways» στη Βρετανία, στα τέλη της περασμένης χρονιάς.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 25 Νοεμβρίου από το Μπόρνμουθ, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εμφανίσεις σε στάδια του Μπέρμιγχαμ και του Σέφιλντ, καθώς και στην Όπερα του Μπλάκπουλ. Έπειτα, ο Ντίλαν θα βρεθεί στο Λονδίνο, όπου θα πραγματοποιήσει πέντε συναυλίες στο Royal Festival Hall.

Όσο για το σχήμα που τον συνοδεύει βρίσκεται σε φάση αλλαγών, καθώς οι κιθαρίστες Νταγκ Λάνσιο και Μπομπ Μπριτ αποχώρησαν από το συγκρότημα τον περασμένο Ιούνιο. Σε ανακοίνωσή του, ο Μπριτ ανέφερε: «Δεν απολύθηκα, αλλά έφυγα με δική μου πρωτοβουλία για λόγους που θα προτιμούσα να κρατήσω κρυφούς» και  πρόσθεσε: «Θα μου λείψουν τα μέλη του συγκροτήματος».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης