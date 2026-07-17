Ο Μπομπ Ντίλαν ανακοίνωσε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ο Μπομπ Ντίλαν ανακοίνωσε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο
Το τουρ του εμβληματικού τραγουδοποιού θα ξεκινήσει στις 25 Νοεμβρίου
Στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει ο Μπομπ Ντίλαν για μια νέα σειρά συναυλιών, η οποία περιλαμβάνει πέντε εμφανίσεις στο Λονδίνο το 2026.
Ο εμβληματικός τραγουδοποιός θα συνεχίσει το τουρ του τον Νοέμβριο, μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης περιοδείας του «Rough And Rowdy Ways» στη Βρετανία, στα τέλη της περασμένης χρονιάς.
Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 25 Νοεμβρίου από το Μπόρνμουθ, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εμφανίσεις σε στάδια του Μπέρμιγχαμ και του Σέφιλντ, καθώς και στην Όπερα του Μπλάκπουλ. Έπειτα, ο Ντίλαν θα βρεθεί στο Λονδίνο, όπου θα πραγματοποιήσει πέντε συναυλίες στο Royal Festival Hall.
Όσο για το σχήμα που τον συνοδεύει βρίσκεται σε φάση αλλαγών, καθώς οι κιθαρίστες Νταγκ Λάνσιο και Μπομπ Μπριτ αποχώρησαν από το συγκρότημα τον περασμένο Ιούνιο. Σε ανακοίνωσή του, ο Μπριτ ανέφερε: «Δεν απολύθηκα, αλλά έφυγα με δική μου πρωτοβουλία για λόγους που θα προτιμούσα να κρατήσω κρυφούς» και πρόσθεσε: «Θα μου λείψουν τα μέλη του συγκροτήματος».
Ο εμβληματικός τραγουδοποιός θα συνεχίσει το τουρ του τον Νοέμβριο, μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης περιοδείας του «Rough And Rowdy Ways» στη Βρετανία, στα τέλη της περασμένης χρονιάς.
.@bobdylan announces 2026 UK tour – including five-night London residency— NME (@NME) July 16, 2026
Tickets go on sale next week https://t.co/0PcaAT1bh6
Όσο για το σχήμα που τον συνοδεύει βρίσκεται σε φάση αλλαγών, καθώς οι κιθαρίστες Νταγκ Λάνσιο και Μπομπ Μπριτ αποχώρησαν από το συγκρότημα τον περασμένο Ιούνιο. Σε ανακοίνωσή του, ο Μπριτ ανέφερε: «Δεν απολύθηκα, αλλά έφυγα με δική μου πρωτοβουλία για λόγους που θα προτιμούσα να κρατήσω κρυφούς» και πρόσθεσε: «Θα μου λείψουν τα μέλη του συγκροτήματος».
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