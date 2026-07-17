Ο Μπομπ Ντίλαν ανακοίνωσε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει ο Μπομπ Ντίλαν για μια νέα σειρά συναυλιών, η οποία περιλαμβάνει πέντε εμφανίσεις στο Λονδίνο το 2026.

ΣτοΟ εμβληματικός τραγουδοποιός θα συνεχίσει το τουρ του τον Νοέμβριο, μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης περιοδείας του «Rough And Rowdy Ways» στη Βρετανία, στα τέλη της περασμένης χρονιάς.Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 25 Νοεμβρίου από το Μπόρνμουθ, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εμφανίσεις σε στάδια του Μπέρμιγχαμ και του Σέφιλντ, καθώς και στην Όπερα του Μπλάκπουλ. Έπειτα, ο Ντίλαν θα βρεθεί στο Λονδίνο, όπου θα πραγματοποιήσει πέντε συναυλίες στο Royal Festival Hall.Όσο για το σχήμα που τον συνοδεύει βρίσκεται σε φάση αλλαγών, καθώς οι κιθαρίστες Νταγκ Λάνσιο και Μπομπ Μπριτ αποχώρησαν από το συγκρότημα τον περασμένο Ιούνιο. Σε ανακοίνωσή του, ο Μπριτ ανέφερε: «Δεν απολύθηκα, αλλά έφυγα με δική μου πρωτοβουλία για λόγους που θα προτιμούσα να κρατήσω κρυφούς» και πρόσθεσε: «Θα μου λείψουν τα μέλη του συγκροτήματος».