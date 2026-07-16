Εβελίνα Παπούλια για Μάρω Κοντού: Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα, θα τα ξαναπούμε
GALA
Εβελίνα Παπούλια Μάρω Κοντού

Εβελίνα Παπούλια για Μάρω Κοντού: Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα, θα τα ξαναπούμε

Καλό ταξίδι, σ' αγαπώ, έγραψε η ηθοποιός

Εβελίνα Παπούλια για Μάρω Κοντού: Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα, θα τα ξαναπούμε
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το δικό της «αντίο» στη Μάρω Κοντού είπε η Εβελίνα Παπούλια, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού, ενώ την αποκάλεσε ένα «υπέροχο κορίτσι, που το έσκασε για κάπου καλύτερα».

Η ηθοποιός έκανε την Τετάρτη 15 Ιουλίου μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο μετά την είδηση θανάτου της Μάρως Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Η Εβελίνα Παπούλια μεταξύ άλλων καλλιτεχνών αποχαιρέτισε την ηθοποιό, κοινοποιώντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία ασπρόμαυρη εικόνα της εκλιπούσας από το παρελθόν.

Η ηθοποιός χαρακτήρισε τη Μάρω Κοντού ως «ταξιδιάρα ψυχή», σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της για την απώλειά της: «Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα! Φίλη μου αγαπημένη, ταξιδιάρα ψυχή, θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι. Σ' αγαπώ!».

Δείτε την ανάρτησή της


Η ηθοποιός νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η σπουδαία πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, ενώ είχε προηγουμένως νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Αττικόν», προτού μεταφερθεί στον «Άγιο Σάββα», όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Στο ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρεται: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης