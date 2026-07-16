Εβελίνα Παπούλια για Μάρω Κοντού: Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα, θα τα ξαναπούμε
Εβελίνα Παπούλια για Μάρω Κοντού: Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα, θα τα ξαναπούμε
Καλό ταξίδι, σ' αγαπώ, έγραψε η ηθοποιός
Το δικό της «αντίο» στη Μάρω Κοντού είπε η Εβελίνα Παπούλια, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού, ενώ την αποκάλεσε ένα «υπέροχο κορίτσι, που το έσκασε για κάπου καλύτερα».
Η ηθοποιός έκανε την Τετάρτη 15 Ιουλίου μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο μετά την είδηση θανάτου της Μάρως Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Η Εβελίνα Παπούλια μεταξύ άλλων καλλιτεχνών αποχαιρέτισε την ηθοποιό, κοινοποιώντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία ασπρόμαυρη εικόνα της εκλιπούσας από το παρελθόν.
Η ηθοποιός χαρακτήρισε τη Μάρω Κοντού ως «ταξιδιάρα ψυχή», σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της για την απώλειά της: «Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα! Φίλη μου αγαπημένη, ταξιδιάρα ψυχή, θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι. Σ' αγαπώ!».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η σπουδαία πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, ενώ είχε προηγουμένως νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Αττικόν», προτού μεταφερθεί στον «Άγιο Σάββα», όπου άφησε την τελευταία της πνοή.
Στο ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρεται: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».
Η ηθοποιός έκανε την Τετάρτη 15 Ιουλίου μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο μετά την είδηση θανάτου της Μάρως Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Η Εβελίνα Παπούλια μεταξύ άλλων καλλιτεχνών αποχαιρέτισε την ηθοποιό, κοινοποιώντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία ασπρόμαυρη εικόνα της εκλιπούσας από το παρελθόν.
Η ηθοποιός χαρακτήρισε τη Μάρω Κοντού ως «ταξιδιάρα ψυχή», σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της για την απώλειά της: «Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα! Φίλη μου αγαπημένη, ταξιδιάρα ψυχή, θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι. Σ' αγαπώ!».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η σπουδαία πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, ενώ είχε προηγουμένως νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Αττικόν», προτού μεταφερθεί στον «Άγιο Σάββα», όπου άφησε την τελευταία της πνοή.
Στο ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρεται: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα