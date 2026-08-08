Η πρώτη ομάδα του Λιονέλ Μέσι, η Νιούελς Ολντ Μπόις «αποχαιρέτησε» τον Χόρχε Μέσι
Η πρώτη ομάδα του Λιονέλ Μέσι, η Νιούελς Ολντ Μπόις «αποχαιρέτησε» τον Χόρχε Μέσι
Η ομάδα από την Αργεντινή έβγαλε συγκινητική ανακοίνωση για το θάνατο του πατέρα του Αργεντίνου σταρ
Η σχέση της οικογένειας Μέσι με τη Νιούελς Ολντ Μπόις είναι ξεχωριστή. Η ομάδα από το Ροσάριο ήταν το πρώτο ποδοσφαιρικό σπίτι του Λιονέλ Μέσι και εκείνη, που μπορεί να μνημονεύει πάντα πως ξεδίπλωσε το αστείρευτο ταλέντο του.
Προκειμένου στα 13 του να μετακινηθεί στην Μπαρτσελόνα.
Η Νιούελς Ολντ Μπόις με συγκινητική ανακοίνωση είπε το δικό της αντίο στον πατέρα του Λιονέλ Μέσι, τον Χόρχε, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 68 ετών.
«Η Νιούελς Ολντ Μπόις αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και οδύνη τον Χόρχε Μέσι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, στην πόλη του Ροσάριο. Γνωστός και πιστός φίλαθλος της «Λέπρα», επιχειρηματίας και πατέρας του αρχηγού της Εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Αντρές Μέσι.
Ο Χόρχε υπήρξε το στήριγμα και ο άνθρωπος που, με διορατικότητα, συνέπεια και αγάπη, στήριξε και καθοδήγησε την πορεία του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, μαζί με τη σύζυγό του, Σέλια Κουτσιτίνι.
Η αδιάλειπτη παρουσία του στο πλευρό του και ο καθοριστικός ρόλος του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας υπήρξαν θεμελιώδεις σε κάθε βήμα της πορείας του Λιονέλ, από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Μαλβίνας μέχρι την κατάκτηση της κορυφής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Σε ευχαριστούμε που του έμαθες να αγαπά αυτά τα χρώματα.
Η Διοίκηση, τα μέλη, οι αθλητές και ολόκληρη η οικογένεια της Νιούελς Ολντ Μπόις στέκονται με αγάπη και συμπαράσταση στο πλευρό της Σέλια, του Λιονέλ, του Ροδρίγο, του Ματίας και της Μαρία Σολ, καθώς και όλων των συγγενών, φίλων και αγαπημένων του προσώπων σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Καλό σου ταξίδι, λεπρόσο» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Προκειμένου στα 13 του να μετακινηθεί στην Μπαρτσελόνα.
Η Νιούελς Ολντ Μπόις με συγκινητική ανακοίνωση είπε το δικό της αντίο στον πατέρα του Λιονέλ Μέσι, τον Χόρχε, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 68 ετών.
«Η Νιούελς Ολντ Μπόις αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και οδύνη τον Χόρχε Μέσι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, στην πόλη του Ροσάριο. Γνωστός και πιστός φίλαθλος της «Λέπρα», επιχειρηματίας και πατέρας του αρχηγού της Εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Αντρές Μέσι.
Ο Χόρχε υπήρξε το στήριγμα και ο άνθρωπος που, με διορατικότητα, συνέπεια και αγάπη, στήριξε και καθοδήγησε την πορεία του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, μαζί με τη σύζυγό του, Σέλια Κουτσιτίνι.
Η αδιάλειπτη παρουσία του στο πλευρό του και ο καθοριστικός ρόλος του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας υπήρξαν θεμελιώδεις σε κάθε βήμα της πορείας του Λιονέλ, από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Μαλβίνας μέχρι την κατάκτηση της κορυφής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Σε ευχαριστούμε που του έμαθες να αγαπά αυτά τα χρώματα.
Η Διοίκηση, τα μέλη, οι αθλητές και ολόκληρη η οικογένεια της Νιούελς Ολντ Μπόις στέκονται με αγάπη και συμπαράσταση στο πλευρό της Σέλια, του Λιονέλ, του Ροδρίγο, του Ματίας και της Μαρία Σολ, καθώς και όλων των συγγενών, φίλων και αγαπημένων του προσώπων σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Καλό σου ταξίδι, λεπρόσο» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.— Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026
Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.
Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z
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