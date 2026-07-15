Αντιγόνη Κουλουκάκου για Μάρω Κοντού: Ο Νίκος Γαλανός σε περιμένει
Αντιγόνη Κουλουκάκου για Μάρω Κοντού: Ο Νίκος Γαλανός σε περιμένει
Η ηθοποιός αποχαιρέτισε τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου με μία συγκινητική ανάρτηση
Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η Αντιγόνη Κουλουκάκου για να αποχαιρετίσει τη Μάρω Κοντού που έφυγε από τη ωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών, κάνοντας αναφορά στον Νίκο Γαλανό.
Ο ηθοποιός, με τον οποίο οι δύο γυναίκες έπαιξαν μαζί στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», πέθανε στις 19 Μαΐου 2025, και η Αντιγόνη Κουλουκάκου δήλωσε πως πλέον περιμένει να ανταμώσει ξανά με τη Μάρω Κοντού.
Σε κοινή φωτογραφία της με τη σπουδαία ηθοποιό, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Νίκος σε περιμένει... Καλό Παράδεισο», ενώ ακολούθησε και ένα δεύτερο story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με κινηματογραφικό στιγμιότυπο της Μάρως Κοντού.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου το τελευταίο διάστημα της ζωής της αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η ηθοποιός είχε καρκίνο στον πνεύμονα και νοσηλεύτηκε αρχικά στο Αττικόν, ενώ ένα μήνα πριν μεταφέρθηκε στον Άγιο Σάββα, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.
Ο ηθοποιός, με τον οποίο οι δύο γυναίκες έπαιξαν μαζί στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», πέθανε στις 19 Μαΐου 2025, και η Αντιγόνη Κουλουκάκου δήλωσε πως πλέον περιμένει να ανταμώσει ξανά με τη Μάρω Κοντού.
Σε κοινή φωτογραφία της με τη σπουδαία ηθοποιό, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Νίκος σε περιμένει... Καλό Παράδεισο», ενώ ακολούθησε και ένα δεύτερο story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με κινηματογραφικό στιγμιότυπο της Μάρως Κοντού.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου το τελευταίο διάστημα της ζωής της αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η ηθοποιός είχε καρκίνο στον πνεύμονα και νοσηλεύτηκε αρχικά στο Αττικόν, ενώ ένα μήνα πριν μεταφέρθηκε στον Άγιο Σάββα, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα