Ο ξέφρενος χορός του Δήμου Αναστασιάδη στη σκηνή με το Bella Ciao και η αποθέωση της παρτενέρ του: «Είσαι γαμ… τα παιδιά», δείτε βίντεο
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Δήμος Αναστασιάδης Συναυλία Bella Ciao Κρυονέρι

Ο ξέφρενος χορός του Δήμου Αναστασιάδη στη σκηνή με το Bella Ciao και η αποθέωση της παρτενέρ του: «Είσαι γαμ… τα παιδιά», δείτε βίντεο

«Τι άτομο είσαι εσύ, σε έκοψα από την αρχή» είπε ο Δήμος Αναστασιάδης στη γυναίκα από το Κρυονέρι Κορινθίας

Ο ξέφρενος χορός του Δήμου Αναστασιάδη στη σκηνή με το Bella Ciao και η αποθέωση της παρτενέρ του: «Είσαι γαμ… τα παιδιά», δείτε βίντεο
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Στους ρυθμούς του Bella Ciao μπήκε στη συναυλία που έδωσε στο Κρυονέρι Κορινθίας ο Δήμος Αναστασιάδης.

Αφορμή αποτέλεσε η παρτενέρ του, η Τασούλα, η οποία ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μαζί του στον ρυθμό του διάσημου τραγουδιού.

Ο Δήμος Αναστασιάδης έμεινε, μάλιστα, έκπληκτος από την... επίδοση της παρτενέρ του στον χορό, αποθεώνοντας την από μικροφώνου.

«Τι άτομο είσαι εσύ, σε έκοψα από την αρχή» είπε αρχικά ο Δημός Αναστασιάδης.

Στη συνέχεια, δε, αν και, όπως είπε, «μου είπαν να μη βρίσω», δεν άντεξε και είπε για την Τασούλα: «εσύ είσαι η τύπισσα που είσαι γαμώ τα άτομα».

@tasoskalantz Η Τασούλα έγραψε ιστορία με τον @dimosanastasiadisofc 😍❤️ #fyp #Krioneri #greece #viral #Korinthia ♬ πρωτότυπος ήχος - tasoskalantz


Σύμφωνα με τα σχόλια στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok η Τασούλα είναι ένα πολύ γνωστό και αγαπητό πρόσωπο στο Κρυονέρι
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