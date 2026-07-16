Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ο ξέφρενος χορός του Δήμου Αναστασιάδη στη σκηνή με το Bella Ciao και η αποθέωση της παρτενέρ του: «Είσαι γαμ… τα παιδιά», δείτε βίντεο
Ο ξέφρενος χορός του Δήμου Αναστασιάδη στη σκηνή με το Bella Ciao και η αποθέωση της παρτενέρ του: «Είσαι γαμ… τα παιδιά», δείτε βίντεο
«Τι άτομο είσαι εσύ, σε έκοψα από την αρχή» είπε ο Δήμος Αναστασιάδης στη γυναίκα από το Κρυονέρι Κορινθίας
Στους ρυθμούς του Bella Ciao μπήκε στη συναυλία που έδωσε στο Κρυονέρι Κορινθίας ο Δήμος Αναστασιάδης.
Αφορμή αποτέλεσε η παρτενέρ του, η Τασούλα, η οποία ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μαζί του στον ρυθμό του διάσημου τραγουδιού.
Ο Δήμος Αναστασιάδης έμεινε, μάλιστα, έκπληκτος από την... επίδοση της παρτενέρ του στον χορό, αποθεώνοντας την από μικροφώνου.
«Τι άτομο είσαι εσύ, σε έκοψα από την αρχή» είπε αρχικά ο Δημός Αναστασιάδης.
Στη συνέχεια, δε, αν και, όπως είπε, «μου είπαν να μη βρίσω», δεν άντεξε και είπε για την Τασούλα: «εσύ είσαι η τύπισσα που είσαι γαμώ τα άτομα».
Σύμφωνα με τα σχόλια στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok η Τασούλα είναι ένα πολύ γνωστό και αγαπητό πρόσωπο στο Κρυονέρι
Αφορμή αποτέλεσε η παρτενέρ του, η Τασούλα, η οποία ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μαζί του στον ρυθμό του διάσημου τραγουδιού.
Ο Δήμος Αναστασιάδης έμεινε, μάλιστα, έκπληκτος από την... επίδοση της παρτενέρ του στον χορό, αποθεώνοντας την από μικροφώνου.
«Τι άτομο είσαι εσύ, σε έκοψα από την αρχή» είπε αρχικά ο Δημός Αναστασιάδης.
Στη συνέχεια, δε, αν και, όπως είπε, «μου είπαν να μη βρίσω», δεν άντεξε και είπε για την Τασούλα: «εσύ είσαι η τύπισσα που είσαι γαμώ τα άτομα».
@tasoskalantz Η Τασούλα έγραψε ιστορία με τον @dimosanastasiadisofc 😍❤️ #fyp #Krioneri #greece #viral #Korinthia ♬ πρωτότυπος ήχος - tasoskalantz
Σύμφωνα με τα σχόλια στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok η Τασούλα είναι ένα πολύ γνωστό και αγαπητό πρόσωπο στο Κρυονέρι
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