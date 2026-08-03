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Διακοπή κυκλοφορίας στη Μάνδρα λόγω της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Αττική Φωτιά Πυρκαγιά Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Διακοπή κυκλοφορίας στη Μάνδρα λόγω της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μάνδρας, από το ύψος της ψησταριάς «Ο Μελέτης», στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Καταδρομών

Διακοπή κυκλοφορίας στη Μάνδρα λόγω της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό
Σε νέα κυκλοφοριακή ενημέρωση προχώρησε η Τροχαία λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική.

Ειδικότερα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μάνδρας, από το ύψος της ψησταριάς «Ο Μελέτης», στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Καταδρομών.

Αντίθετα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, περίπου 800 μέτρα μετά το κατάστημα «Agora Psatha», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό.

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