Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Διακοπή κυκλοφορίας στη Μάνδρα λόγω της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό
Διακοπή κυκλοφορίας στη Μάνδρα λόγω της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό
Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μάνδρας, από το ύψος της ψησταριάς «Ο Μελέτης», στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Καταδρομών
Σε νέα κυκλοφοριακή ενημέρωση προχώρησε η Τροχαία λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική.
Ειδικότερα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μάνδρας, από το ύψος της ψησταριάς «Ο Μελέτης», στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Καταδρομών.
Αντίθετα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, περίπου 800 μέτρα μετά το κατάστημα «Agora Psatha», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό.
Ειδικότερα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μάνδρας, από το ύψος της ψησταριάς «Ο Μελέτης», στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Καταδρομών.
Αντίθετα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, περίπου 800 μέτρα μετά το κατάστημα «Agora Psatha», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό.
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