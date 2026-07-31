Βίντεο μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού: Η στιγμή της εξέγερσης, φωτιές και ένταση για τη μεταγωγή Τούρκου κρατουμένου
ΕΛΛΑΔΑ
Φυλακές Κορυδαλλού Κορυδαλλός Κρατούμενοι Εξέγερση

Βίντεο μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού: Η στιγμή της εξέγερσης, φωτιές και ένταση για τη μεταγωγή Τούρκου κρατουμένου

Ο κρατούμενος που εκδόθηκε στην Τουρκία κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Βίντεο μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού: Η στιγμή της εξέγερσης, φωτιές και ένταση για τη μεταγωγή Τούρκου κρατουμένου
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Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στις Φυλακές Κορυδαλλού, όταν ομάδα κρατουμένων έβαλε φωτιά στην 5η Πτέρυγα. Βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr καταγράφει μέσα από τα κελιά τις στιγμές της έντασης που εκτυλίχθηκαν στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί του Τμήματος Μεταγωγών έφτασαν στις φυλακές προκειμένου να παραλάβουν έναν Τούρκο υπήκοο, ο οποίος επρόκειτο να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο για την έκδοσή του στην Τουρκία.


Οι Κούρδοι συγκρατούμενοί αντέδρασαν στη διαδικασία της μεταγωγής και έβαλαν φωτιά στην πτέρυγα προς συμπαράσταση του. Αρχικά φώναξαν συνθήματα και στη συνέχεια προκάλεσαν φωτιά στην Πτέρυγα με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση στο εσωτερικό των φυλακών.
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