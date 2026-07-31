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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα
Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση στην Διψέλιζα
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) στην Κερατέα.
Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση. Το μέτωπο εντοπίστηκε στην Διψέλιζα, πλησίον της λεωφόρου Λαυρίου.
Στο σημείο επιχείρησαν 52 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 1 πεζοπόρο τμήμα. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση. Το μέτωπο εντοπίστηκε στην Διψέλιζα, πλησίον της λεωφόρου Λαυρίου.
Στο σημείο επιχείρησαν 52 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 1 πεζοπόρο τμήμα. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ 18 οχήματα, εθελοντές και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026
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