Μυστηριώδης ασθένεια πλήττει τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στην Ελβετία
ΚΟΣΜΟΣ
Αγελάδες Πυρετός Διάρροια Ελβετία Ζωονόσος

Μυστηριώδης ασθένεια πλήττει τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στην Ελβετία

Πολλοί κτηνοτρόφοι λένε ότι τα ζώα τους εμφανίζουν πυρετό και διάρροια, συχνά με μείωση της παραγωγής γάλακτος, χωρίς να έχει προσδιοριστεί η αιτία προς το παρόν - Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει τα ζώα

Μυστηριώδης ασθένεια πλήττει τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στην Ελβετία
Οι αναφορές για αγελάδες που πάσχουν από πυρετό και διάρροια, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται και η παραγωγή γάλακτος, πολλαπλασιάζονται στις κτηνοτροφικές μονάδες στην Ελβετία, όμως η αιτία αυτής της μυστηριώδους ζωονόσου παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστη, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (OSAV) «έχει λάβει γνώση των αναφορών που μιλούν για αύξηση των κρουσμάτων στις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες. Πολλοί κτηνοτρόφοι λένε ότι τα ζώα τους εμφανίζουν πυρετό και διάρροια, συχνά με μείωση της παραγωγής γάλακτος, αλλά «η αιτία δεν έχει προσδιοριστεί» προς το παρόν.

Οι υπηρεσίες διενεργούν έρευνες για να εξακριβώσουν εάν η νόσος οφείλεται σε κάποιον μεταβολικό ή μολυσματικό παράγοντα. Μέχρι τώρα πάντως, δεν έχει βρεθεί κάποιο παθογόνο που να ευθύνεται για τη νόσο και «δεν έχει βρεθεί κάποια σύνδεση της ζέστης με τα κρούσματα διάρροιας», σύμφωνα με την OSAV. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει τα ζώα ιδίως τις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, καθιστώντας τες πιο ευάλωτες σε ασθένειες.



Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελβετία βιώνει τις τελευταίες εβδομάδες κύματα καύσωνα που συνοδεύονται από σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων.

Η OSAV υπενθύμισε ότι, κατά τις θερμές περιόδους του έτους, τα ζώα πρέπει να προστατεύονται συστηματικά από τις υψηλές θερμοκρασίες, να διαθέτουν αρκετό νερό και σκιερές ζώνες.

Παράλληλα όμως υπογράμμισε ότι τέτοια γενικά συμπτώματα όπως είναι ο πυρετός, η διάρροια και η μείωση της παραγωγής γάλακτος μπορεί επίσης να συνδέονται με κάποια εξαιρετικά μεταδοτική ζωονόσο και κάλεσε τους κτηνοτρόφους να ενημερώνουν αμέσως τον κτηνίατρό τους ώστε να γίνονται οι κατάλληλες εξετάσεις στα κοπάδια τους.

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