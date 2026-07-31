Μυστηριώδης ασθένεια πλήττει τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στην Ελβετία

Πολλοί κτηνοτρόφοι λένε ότι τα ζώα τους εμφανίζουν πυρετό και διάρροια, συχνά με μείωση της παραγωγής γάλακτος, χωρίς να έχει προσδιοριστεί η αιτία προς το παρόν - Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει τα ζώα